صور.. وصول أحدث وأكبر ماكينات تشغيل وتشكيل المعادن إلى مصنع سيماف

جدة - نرمين السيد - فى سياق آخر، استقبل الفريق عبدالمنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، الثلاثاء الماضى، الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، لبحث سبل تعزيز التعاون فى مجالات الصناعة ودراسة الفرص الاستثمارية لتحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030. تناول اللقاء، عرض رؤية العربية للتصنيع بشأن تنفيذ خطة التنمية بالدولة لتعميق التصنيع المحلى ونقل وتوطين التكنولوجيا الرقمية، وفقًا لمعايير الثورة الصناعية الرابعة فى العديد من مجالات الصناعة المختلفة ومنها الاتصالات وعمليات التحول الرقمى والذكاء الاصطناعى والإلكترونيات وكاميرات المراقبة والسيارات صديقة البيئة باستخدام الغاز الطبيعى، بما فى ذلك تدريب وتأهيل الكوادر البشرية من خلال أكاديمية الهيئة العربية للتصنيع، وفقًا لأحدث نظم التصنيع وتعزيز آليات الإدارة الرقمية للماكينات وزيادة القيمة المضافة فى الصناعة المحلية.

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