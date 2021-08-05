قرارات ومناقشات مهمة.. تفاصيل اجتماع مجلس الوزراء

جدة - نرمين السيد - وأوضح بيان صحفى، أن مجلس الوزراء وافق على مشروع قرار رئيس الجمهورية بنقل تبعية الهيئة العامة للتنمية السياحية من وزارة السياحة والآثار إلى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية فى هذا الشأن، بهدف توحيد جهة الولاية، وتحقيق التنمية المتكاملة.

ونص مشروع القرار أيضاً على أن يكون لوزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية جميع اختصاصات وسلطات وزير السياحة الواردة بقرار رئيس الجمهورية رقم 374 لسنة 1991 الصادر بتنظيم الهيئة العامة للتنمية السياحية.

كما نص مشروع القرار على إعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية برئاسة وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعضوية كل من وزير السياحة والآثار، ووزير المالية، ووزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وثلاثة محافظين يختارهم رئيس مجلس الوزراء، ورئيس الجهاز التنفيذى لهيئة التنمية السياحية، ومستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانى، وممثل عن كل من وزارات: الدفاع، والداخلية، والنقل، والإسكان، والرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وثلاثة من ذوى الخبرة فى مجال التنمية والاستثمار السياحي، يتم ترشيحهم من رئيس مجلس الوزراء لمدة عامين قابلة للتجديد. ومن المقرر إرسال مشروع القرار إلى مجلس الدولة لمراجعته، تمهيدا للعرض على رئيس الجمهورية لإقراره.

واستعرض مجلس الوزراء، خطة إعادة الهيكلة المالية والإدارية والفنية لشركة ترسانة السويس البحرية، التابعة لهيئة قناة السويس، والتى تتضمن إعادة تقييم الأصول غير المستغلة للوصول إلى أفضل استغلال ممكن، وكذا الحصر الشامل للمعدات والروافع ووسائل النقل الموجودة بالفعل، بهدف القيام بأعمال التأهيل والإصلاح اللازمة، وتطوير قطاع التسويق بما يتناسب مع حجم الشركة وإمكاناتها، مع وضع تصور لزيادة الإيرادات والأرباح وتحقيق الإدارة المثلى.

ووافق مجلس الوزراء على طلب وزارة الشباب والرياضة الموافقة على التعاقد مع شركة "المدن للخدمات الرياضية والشبابية" لتنفيذ بعض أعمال خطة المشروعات الاستثمارية للمجلس القومى للشباب للعام المالى 2021/2022، بما يتيح الفرصة لإنجاز الأعمال والمشروعات بالكفاءة المطلوبة والزمن المحدد تحقيقا للرؤية الشاملة للدولة فيما يخص قطاع الشباب، وتشمل المشروعات الاستثمارية إنشاء ملاعب نجيل صناعى بمختلف المحافظات، وملاعب متعددة أرضية (أكريلك)، وإحلال وتجديد ملاعب خماسية بهدف رفع كفاءتها، وإنشاء أسوار لمراكز الشباب لحماية الأراضى من التعديات، وإقامة مبان إدارية وصالات أنشطة بمراكز الشباب، إلى جانب عدد من المشروعات الأخرى.

كما وافق مجلس الوزراء، على طلب المجلس الأعلى للآثار التعاقد مع إحدى الشركات لتقديم وتشغيل الخدمات بعدد من المواقع الأثرية والمتاحف، وذلك فى إطار سعى وزارة السياحة والآثار لتحسين الخدمات المُقدمة للسائحين والزائرين بمختلف المناطق الأثرية والمتاحف، وتتضمن هذه المناطق: حديقة المتحف المصرى بميدان التحرير، واستراحتين داخل المنطقة الأثرية بسقارة، وحديقة قصر محمد على بشبرا الخيمة، والمنطقة المحيطة بمتحف ركن فاروق.

ووافق مجلس الوزراء على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار المنعقدة بجلستها رقم 80 بتاريخ 26 يوليو الماضي، بعدد 26 موضوعا.

ووافق مجلس الوزراء، على أن تُعفى من ضريبة الملاهى مجموعة من المهرجانات التى ستقيمها الهيئة العامة للمركز الثقافى القومى بنطاق محافظتى القاهرة والإسكندرية خلال هذا العام، وتشمل: مهرجان القلعة الدولى للموسيقى والغناء، والمهرجان الصيفى فى مسرح سيد درويش بالإسكندرية، والمهرجان الصيفى فى مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية بالقاهرة.

ووافق مجلس الوزراء على طلب الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة التعاقد مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية لاستكمال أعمال الترفيق الخاصة بمنظومة الصرف الصحى للمنطقة الاستثمارية بعزبة نجيب بمحافظة القليوبية.

ووافق مجلس الوزراء على مقترح بروتوكول تعاون بين وزارة الصحة والسكان، ووزارة التعليم العالى والبحث العلمى، والذى يهدف إلى تحقيق التكامل والتعاون بكفاءة وفاعلية بين الطرفين، من خلال قيام الجامعات الحكومية أو الأهلية الحكومية التابعة لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى بالقيام بالإدارة الفنية للمستشفيات التى تحددها وزارة الصحة وتخضع لإشرافها، وتقع فى النطاق الجغرافى لكليات الطب التابعة لهذه الجامعات، بما يحقق التعاون المثمر والبناء والتكامل بين مؤسسات الطرفين، لخدمة المواطنين بمنظومة صحية متميزة.

ويأتى هذا التعاون تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بتعظيم الاستفادة من الإمكانيات المتاحة، وإعلاء قيمة الخدمات المُقدمة فى المنظومة الصحية، وإقامة تعاون مُشترك ومُباشر فى مجالات التعليم والتدريب والبحث العلمى، وإثراء العملية التعليمية والبحث العلمى، لتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطن، وفى الوقت نفسه رفع كفاءة الطبيب المصرى، وجميع العاملين فى المجال الطبى.

ووافق مجلس الوزراء على إسناد أعمال تشغيل وإدارة المدارس الفنية التى سيتم تحويلها إلى مدارس مشتركة للتكنولوجيا التطبيقية فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للشركة المصرية للاتصالات، وذلك فى إطار بروتوكول التعاون الموقع بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لمدة ست سنوات، بغرض تحويل خمس مدارس فنية تم اختيارها بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إلى مدارس للتكنولوجيا التطبيقية فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهى مدارس: عابدين الثانوية الصناعية بنين بمحافظة القاهرة، ومصطفى كامل الثانوية الصناعية بنات بمحافظة الاسكندرية، وعقبة بن نافع الثانوية الفنية الصناعية بنين بمحافظة السويس، والمنصورة الثانوية الزخرفية بنات بمحافظة الدقهلية، ومدرسة جديدة بالمنيا الجديدة بمحافظة المنيا، وذلك لتخريج كفاءات تلبى احتياج سوق العمل من المهن والتخصصات الجديدة، وبما يواكب المعايير الدولية.

وقبِل المجلس أيضاً مساهمة الشركة المصرية للاتصالات فى توفير الربط بالألياف الضوئية وسعة اتصال بشبكة الإنترنت للمدارس فى نطاق البروتوكول وطوال مدة البروتوكول، وبسعة 30 ميجابت/ث لكل مدرسة وبدون مقابل للبنية الأساسية أو خدمات الإنترنت، على أن يتم منحها حقوق رعاية لتلك المدارس طوال مدة البروتوكول.

واستعرض مجلس الوزراء، تطورات ملف تخصيص أراضى أملاك الدولة الخاصة لإقامة مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وأهم ما يواجهها من تحديات.