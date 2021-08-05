عربيتك.. النشرة المرورية: زحام بكوبرى أكتوبر وصلاح سالم

جدة - نرمين السيد - قال محمد صابر، محرر الشؤون الأمنية والمرورية بالراديو 9090، إنه نتيجة توافد المواطنين على محافظات الوجه البحر ومنها إلى منطقة الساحل الشمالى تشهد بعض الطرق العديد من الكثافات المرورية.





وأوضح محمد صابر خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "عربيتك" المذاع على الراديو 9090 ويقدمه معتز عاطف، أن الإدارة العامة للمرور نسقت مع الإدارات المختلفة للقضاء على أى كثافات مرورية تظهر على أى طريق بالمحافظات والقاهرة.

وأشار صابر إلى أن كل المحاور والطرق حتى الآن تعمل بشكل مرضى وطبيعى، وفى محافظة الإسكندرية ظهرت بعض الأحجام المرورية فى محور أبو قير بمنطقة شارع رشدى حتى شارع سوريا، أما قطاعات الطرق الدائرية تعمل بشكل طبيعى، وظهرت بعض الأحجام فى محور 26 يوليو أعلى منطقة ناهيا.

ونوه بأن هناك أحجاما مرورية ظهرت عند مناطق كوبرى 6 أكتوبر بوسط القاهرة، أما باقى الكبارى التى تربط حركة المرور بين القاهرة والجيزة فتعمل بشكل طبيعى حتى الآن.



وتابع أنه فى طريق صلاح سالم فى المنطقة الواقعة من كوبرى الجلاء وحتى منطقة شيراتون والاتجاه نحو مطار القاهرة توجد بعض الأحكام لذلك يفضل استخدام محور النصر كبديل مناسب، وفى طريق جسر السويس توجد بعض الأعمال الإنشائية وتحويلة مرورية من محطة مترو قباء وحتى محطة مترو عمر بن الخطاب

ويأتى ذلك بتوجيهات اللواء مؤمن سعيد مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للمرور، والذى أكد نشر الخدمات المرورية على كل الطرق لإزالة أى كثافات مرورية.

كما وجه اللواء محمد لبنة مدير الإدارة العامة للمرور بالجيزة على نشر الخدمات المرورية بمحاور الجيزة لاستعاب أكبر قدر حركة سيارات خلال فترة الذورة المسائية.