وزيرة الصحة: المراكز الأمريكية صنفت مصر  ضمن المستوى الثانى لفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - قدمت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، خلال اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، اليوم، عرضاً حول آخر المستجدات الخاصة بفيروس كورونا محلياً وعالمياً، وموقف مٌتغيرات الفيروس، وجهود التعامل معه، بالإضافة إلى جهود توفير اللقاحات المضادة لهذا الفيروس، وموقف إستخراج شهادات التطعيم المميكنة.





وتناولت الدكتورة هالة زايد، وفقا لبيان صحفى، الخريطة المحدثة الصادرة عن المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، والتى تقيم مستويات الوضع الوبائى لانتشار فيروس كورونا حول العالم، مشيرة إلى أن هذه الخريطة صنفت مصر ضمن المستوى الثانى، الذى يشير إلى أن خطر انتشار وتأثير فيروس كورونا "متوسط" بمصر.

وسلطت وزيرة الصحة والسكان الضوء على الموقف الحالى لتعاقد وتوريد لقاحات "ساينوفارم" و"ساينوفاك"، و"سبوتنيك"، و"استرازينيكا"، بالاضافة إلى المواعيد المتوقعة لوصول جرعات لقاحات "جونسون آند جونسون"، و"استرازينيكا"، و"فايزر" خلال شهر أغسطس الحالى، وتطرقت إلى موقف توفير الأكسجين، مؤكدة أن المخزون الاستراتيجى يصل إلى 3.3 مليون لتر.

وفى سياق متصل، نوهت الدكتورة هالة زايد إلى أن الدراسة التى أجرتها مصر كجزء من التجارب الإكلينيكية مع منظمة الصحة العالمية على عقارى “Bamlanivimab plus Etesevimab”، كشفت عن مدى فاعلية العقاريين فى الحالات الخفيفة والمتوسطة من مصابى فيروس كورونا، والتى ساهمت فى تخفيف المضاعفات التى تستوجب دخول المستشفيات والعناية المركزة، وتقليل حالات الوفاة مقارنة بالمرضى الذين لم يتلقوا العلاج، لافتة إلى أنه تم التعاقد على العقارين المذكورين، وجار إستقبال هذه الجرعات قريباً وإضافتها إلى بروتوكول العلاج.