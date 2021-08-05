صور - ضمن حياة كريمة.. قافلة طبية لصناع الخير وجامعة الإسكندرية بقرية بهيج

جدة - نرمين السيد - انطلقت مع ساعات الصباح الأولى، اليوم الخميس، فعاليات القافلة الطبية الموسعة التى تنظمها مؤسسة صناع الخير للتنمية ومؤسسة حياة كريمة ولجنة الاستغاثات الطبية بمجلس الوزراء وجامعة الإسكندرية، وذلك بقرية بهيج مركز برج العرب بمحافظة الإسكندرية.





جاء ذلك ضمن جهود التعاون المشترك لتنفيذ مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى "حياة كريمة " وتحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء وإشراف الوزيرة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، ومتابعة محمد طاهر الشريف محافظ الإسكندرية.



وأكد هانى عبدالفتاح المدير التنفيذى لمؤسسة صناع الخير للتنمية، أن تعاون صناع الخير مع مؤسسة حياة كريمة ورئاسة مجلس الوزراء وجامعة الإسكندرية ومديرية الشؤون الصحية بالأسكندرية وهيئة التأمين الصحى، لتنفيذ القافلة الطبية الموسعة اليوم بقرية بهيج مركز برج العرب يأتى فى إطار النهج الذى تتبعه صناع الخير فى مد جسور التعاون مع الجهات الشريكة لضمان تقديم أفضل خدمة ممكنة لصالح الأسر غير القادرة.

وأوضح عبدالفتاح، أن قافلة اليوم تشمل تقديم الخدمات الطبية النوعية لعلاج المرضى غير القادرين فى تخصصات "العيون – الجلدية – القلب -الأطفال – المخ والأعصاب – المسالك – الصدر – العظام – الباطنة – الجراحة العامة – الأنف والأذن – الأمراض النفسية والعصبية – طب المناطق الحارة – العمليات الجراحية – الأطراف الصناعية – الأورام"، وأن تنظيم القافلة يتم وفق الإجراءات الاحترازية التى أقرتها منظمة الصحة العالمية وأكدت عليها وزارة الصحة المصرية.

وأكد الدكتور حسام المصرى مستشار رئيس الوزراء الطبى ورئيس اللجنة الطبية والاستغاثات بمجلس الوزراء، على أن تنظيم القوافل الطبية الموسعة يضمن وصول الخدمات الطبية ذات الجودة إلى الأهالى فى القرى الأشد احتياجا فى مواقعهم، ويعمل على الاكتشاف المبكر للعديد من الإصابات بين الأهالى فى هذه القرى ويضمن سرعة التدخل الطبى وتقديم الخدمة العلاجية المطلوبة.

يذكر أن التعاون بين مؤسستى صناع الخير وحياة كريمة متواصلة لتقديم الخدمات النوعية للارتقاء بالإنسان المصرى أينما وجد، وأن الاهتمام بالارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة داخل قرى مبادرة حياة كريمة على مستوى الجمهورية هو أولوية، حيث سبق للمؤسستين التعاون وصندوق تحيا مصر فى تنظيم سلسلة قوافل طبية شاملة ضمن مبادرة "قطار الخير" لخدمة أهالى قرى ومراكز محافظة سوهاج.

كما سبق للمؤسسة التعاون مع صناع الخير فى تنفيذ المرحلة الثانية من مبادرة "حماية" من خلال دعم المناطق الحدودية وبخاصة الأسر غير القادرة من سكان الوديان والتجمعات البدوية بوديان سانت كاترين بوسط سيناء وسكان التجمعات الصحراوية بحلايب والشلاتين وقرى النوبة والمناطق الأشد احتياجا بالوادى الجديد غرب مصر.