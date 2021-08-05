وزيرة البيئة تعلن التعاقد لاستكمال التحول الرقمى لقطاعات الوزارة

جدة - نرمين السيد - أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أنه فى إطار تطوير وزارة البيئة البنية المعلوماتية، اتساقا مع توجه الدولة للتحول الرقمى لجميع مؤسسات الدولة، جرى التنسيق مع إحدى الشركات الرائدة فى مجالات نظم المعلومات الجغرافية والمجالات البيئية، لوضع رؤيه نحو استكمال التحول بالنظام الرقمى للبيانات الخاصة بالقطاعات البيئية بالوزارة لتوفير البيانات والمعلومات اللازمة لعمليات دعم اتخاذ القرار.





واستعرضت الشركة مقترحًا تفصيليًا للتوجهات الرئيسية لبناء نظام المعلومات المقترح. ووجهت وزيرة البيئة بالبدء فى إعداد تحاليل دقيقة للوضع الراهن تمهيداً لإنشاء المرحلة الأولى من النظام والذى سيتضمن أربع قطاعات بالوزارة، وتشمل المخلفات والمحميات والهواء والكوارث البيئية. وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، أهمية التحول الرقمى البيئى واستخدام التكنولوجيا فى المجال البيئى، لتحويل البيئة إلى مصدر للاستدامة، وحفظها للأجيال القادمة والاستثمار الأمثل لها.

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