الهجرة تدعو المصريين بالخارج للمشاركة فى «أنا المصرى» للأغنية الوطنية

جدة - نرمين السيد - دعت نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أبناء المصريين بالخارج الموهوبين فى مجال الغناء، للمشاركة فى مسابقة (أنا المصرى) للأغنية الوطنية للشباب، تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، حيث يتم استقبال طلبات المشاركة للمصريين بالخارج حتى يوم 15 أغسطس الجارى.





وصرحت الوزيرة، اليوم الخميس، بأن مسابقة (أنا المصرى) التى ينظمها قطاع شؤون الإنتاج الثقافى، تعد فرصة مهمة لأبنائنا المصريين بالخارج من الموهوبين فى مجال الغناء، بهدف تعريف الجمهور المصرى بمواهبهم الغنائية الكبيرة، ولما حققته المسابقة من نجاحات فى نسخها السابقة، مضيفة أنه حرصا على إتاحة الفرصة لأبنائنا بالخارج من الموهوبين فى الغناء للمشاركة فى هذه المسابقة، فقد تقرر مد فترة التقدم حتى يوم 15 أغسطس الجارى.

وحدد قطاع شؤون الإنتاج الثقافى شروط المسابقة على ألا يقل عمر المتسابق عن 18 عاما ولا يزيد على 45 عاما، وأن يكون مصرى الجنسية، ويحق للمتسابق التقدم بعملين فقط، مدة الأغنية لا تقل عن 4 دقائق ولا تزيد على 10 دقائق، ويقدم المتسابق إقرار موقع من جميع عناصر العمل بالموافقة على التسابق، وألا يكون المتسابق قد فاز عن العمل المقدم فى المسابقة من أى جهة أخرى من قبل، ويقدم العمل الفنى كامل عبارة عن أغنية وطنية "كلمات - لحن - غناء" بصيغة (MP3).

ويتم إرسال الاستمارة وعمل المتسابق على البريد الإلكترونى ([email protected])، وتعرض الأعمال الفائزة على قناة (اليوتيوب) لوزارة الثقافة، حيث تبلغ قيمة الجوائز المالية كالتالى: جائزة أولى قيمتها 20 ألف جنيه، جائزة ثانية قيمتها 15 ألف جنيه، جائزة ثالثة قيمتها 10 آلاف جنيه، جائزة رابعة قيمتها 7 آلاف جنيه، جائزة خامسة قيمتها 5 آلاف جنيه.