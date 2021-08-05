/643945/رغم-الهزيمة-وتوديع-البطولة-5-إنجازات-حققها-منتخب-اليد-في-أولمبياد-طوكيو-2020-اكتساح-على-المستوى-العربي-والإفريقي-والمنافسة-على-البرونزية

رغم هزيمة منتخب اليد أمام نظيره فرنسا وفقدانه فرصة التتويج بالميدالية الذهبية، إلا أنه خلق حالة من الفخر لدى المصريين، وذلك بسبب أدائهم المشرف طوال النسخة الحالية من دورة الألعاب الأولمبية المقامة في العاصمة اليابانية طوكيو، ومنافستهم لكبار المنتخبات في العالم، والفوز عليهم.

ولذلك يستعرض دوت الخليج 5 مكاسب حققها فراعنة اليد أثناء مشاركتهم بأولمبياد طوكيو 2020:

5 مكاسب حققها منتخب اليد في أولمبياد طوكيو 2020

1- تحقيق رقم قياسي عربي وإفريقي

أصبح منتخب مصر لكرة اليد أول منتخب عربي وإفريقي، يتأهل إلى الدور نصف النهائي من مسابقة كرة اليد بدورات الألعاب الأولمبية.

وصعد منتخب الفراعنة إلى الدور نصف النهائي من مسابقة كرة اليد بأولمبياد طوكيو2020، بعدما تغلب على نظيره منتخب ألمانيا بنتيجة 31/25، في اللقاءء اذي جمعهم ضمن منافسات الدور ربع النهائي من المسابقة.

ولم يشهد نصف نهائي منافسات كرة اليد، بدورات الألعاب الأولمبية منذ انطلاقها، تواجد منتخب عربي أو إفريقي.

2- إنجاز ربع النهائي

ويعد تأهل منتخب اليد إلى الدور ربع النهائي في تلك النسخة من الأولمبياد، هي الثانية في تاريخ منتخب مصر لكرة اليد، الذي يتأهل فيها إلى الدور ربع النهائي بالأولمبياد.

وكانت المرة الأولى التي تأهل خلالها منتخب اليد إلى الدور ربع النهائي، منذ 20 عاما، والتي كانت في أولمبياد سيدني 2000.

3- إنجاز دور المجموعات

حقق المنتخب الوطني لكرة اليد، إنجازا تاريخيا في دور المجموعات في النسخة الحالية من دورة الألعاب الأولمبية المقامة في العاصمة اليابانية طوكيو.

حيث تمكن فراعنة اليد من الفوز بـ 4 مباريات من أصل 5 في دور المجموعات، وتاهل غلى الدور ربع النهائي برصيد 8 نقاط.

ولم يسبق لمنتخب مصر لكرة اليد، تحقيق مثل ذلك في تاريخ مشاركته في الأولمبياد.

وكان أعلى رصيد وصلت إليه مصر خلال مرحلة المجموعات كان 6 نقاط، وتحقق ذلك في نسختي أتالانتا 1996، وسيدني 2000.

4- إنجاز المنافسات الجماعية

يعد منتخب كرة اليد، هو أول فريق جماعي مصري يتأهل إلى الدور نصف النهائي، من منافسات دورات الألعاب الأولمبية.

5- المنافسة على البرونزية

يعد المنتخب الوطني لكرة اليد، أول فريق عربي وإفريقي ينافس على الميدالية البرونزية في منافسات دورات الألعاب الأولمبية.

ويلتقي فراعنة اليد، مع المنتخب الخاسر من مباراة إسبانيا والدنمارك، وذلك للمنافسة على تحديد المركزين الثالث والرابع.

يعد منتخبنا الوطني لكرة اليد، أول فريق عربي وإفريقي ينافس على الميدالية البرونزية في منافسات الأولمبياد للألعاب الجماعية.