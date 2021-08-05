حسرة وحزن على وجوه لاعبي منتخب اليد بعد الخسارة من فرنسا «صور»

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سادت حالة من الحزن على وجوه لاعبي منتخب اليد بعد الخسارة أمام فرنسا بـ 27 – 23 في مباراة تاريخية للفراعنة شهدت تألق كبير من حارس فرنسا الذي تصدى لأكثر من 17 هدفا بنصف نهائي الأولمبياد.

حسرة لاعبي منتخب اليد بعد الخسارة من فرنسا «صور»

وظهرت حالة من الحزن الشديدة على وجوه لاعبي منتخب اليد بعد الخسارة أمام فرنسا وضياع حلم التأهل لنهائي أولمبياد طوكيو ، لا سيما كريم هنداوي حارس الفراعنة و يحيي خالد لاعب الفريق، ويستعرض دوت الخليج الصور.

الحزن يسيطر على لاعبي المنتخب بعد الخسارة أمام فرنسا

وفشل المنتخب المصري لكرة اليد في بلوغ النهائي لأولمبياد طوكيو بعد الخسارة أمام فرنسا في نصف النهائي في مباراة شهدت تألق كبير من حارس الديوك الفرنسية والتي تصدى لـ 17 هدف محقق.

ويواجه المنتخب المصري لكرة اليد الخاسر من مباراة الدنمارك وإسبانيا للعب على الميدالية البرونزية ضمن منافسات أولمبياد طوكيو، وفي حالة نجاحهم في تحقيق الميدالية سيكون هو الإنجاز الأول للمنتخبات المصرية في الأولمبياد.

أحداث مباراة منتخب اليد وفرنسا

حقق منتخب فرنسا الفوز على منتخبنا الوطني لكرة اليد، بنتيجة 27/23، في اللقاء الذي جمعهم اليوم الخميس، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من أولمبياد طوكيو 2020.

تعادل منتخب اليد مع فرنسا 7/7، في أول 15 دقيقة من عمر الشوط الاول من اللقاء الذي يجمعهم ضمن منافسات الدور نصف النهائي من أولمبياد طوكيو 2020، واستمر التعادل طيلة الشوط الأول، حيث انتهى الشوط الأول من المباراة بنتيجة 13/1.

مشوار منتخب اليد في أولمبياد طوكيو

حقق منتخب اليد الفوز في 5 مواجهات من أصل 6، في أولمبياد طوكيو 2020.

واستفتح المنتخب الوطني لكرة اليد، مبارياته في الأولمبياد، بالفوز على البرتغال بنتيجة 37/31.

قبل أن يخسر أمام بطل العالم منتخب الدنمارك بنتيجة 32/27، في ثاني مبارياته بالمسابقة

والتقى مع صاحب الأرض، منتخب اليابان، في ثالث مبارياته بالبطولة، وحقق الفوز بنتيجة 33/29.

وحقق الفوز على وصيف العالم، منتخب السويد، في الجولة الرابعة من منافسات دور المجموعات، حيث انتهت المباراة بنتيجة 27/22.

واختتم مبارياته في دور المجموعات باكتساح نظيره منتخب البحرين بنتيجة 30/20.

وبتلك النتائج تأهل كوصيف للمجموعة الثانية برصيد 8 نقاط، والتقى مع منتخب ألمانيا في الدور ربع النهائي من المسابقة.

وتمكن الفراعنة من الفوز على ألمانيا في الدور ربع النهائي، بنتيجة 31/25.

الإنجاز التاريخي الذي حققه منتخب اليد في أولمبياد طوكيو 2020

تأهل منتخب مصر لكرة اليد إلى الدور نصف النهائي من أولمبياد طوكيو 2020، كأول منتخب عربي وإفريقي يتواجد في هذا الدور من منافسات كرة اليد في الدورات الأولمبية.

ويعد تأهل منتخب اليد إلى الدور ربع النهائي في هذه الدورة، هي الثانية في تاريخ منتخب مصر لكرة اليد، الذي يتأهل فيها إلى الدور ربع النهائي بالأولمبياد.

وكانت المرة الأولى التي تأهل خلالها منتخب اليد إلى الدور ربع النهائي، منذ 20 عاما، والتي كانت في أولمبياد سيدني 2000.

ولكن الإنجاز التاريخي الذي حققه الفراعنة في تلك المرة، هو تأهلهم إلى الدور ربع النهائي برصيد 8 نقاط.

حيث لم يسبق لمنتخب مصر لكرة اليد، تحقيق مثل ذلك في تاريخ مشاركته في الأولمبياد.

وكان أعلى رصيد وصلت إليه مصر خلال مرحلة المجموعات كان 6 نقاط، وتحقق ذلك في نسختي أتالأنتا 1996، وسيدني 2000.