بعد أول يوم من عرضه..فيلم «الإنس والنمس» يختطف الصدارة من «العارف»

/643954/بعد-أول-يوم-من-عرضهفيلم-الإنس-والنمس-يختطف-الصدارة-من-العارف

حل مساء يوم أمس أولى عروض فيلم «الإنس والنمس» لمحمد هنيدي بالسينمات المصرية، وبرغم المنافسة الشرسة التي تشهدها ساحة المعركة السينمائي بين عدد من الأفلام القوية على رأسهم فيلم «العارف» لأحمد عز وفيلم «البعض لا يذهب للمأذون مرتين» للفنان كريم عبد العزيز، استطاع محمد هنيدي أن ينفرد بصدارة إيرادات شباك التذاكر في أول يوم له.

دوت الخليج يكشف إيرادات فيلم الإنس والنمس

حقق فيلم «الإنس والنمس» مساء أمس إيرادات بلغت مليونًا و447 ألفًا و473 جنيهًا، خاطفًا صدارة إيرادات دور العرض السينمائي من فليم «العارف» الذي جاء في المرتبة الثانية بإيرادات بلغت نحو 814 ألفًا، و405 جنيهات.

وشهدت أحد السينمات الكبرى في أحد المولات التجارية بمنطقة التجمع إحتفال أبطال فيلم «الإنس والنمس» بالعرض الخاص للعمل، على رأسهم الفنان محمد هنيدي والفنانة منة شلبي وشريف الدسوقي وصابرين وذلك في مساء يوم الأربعاء الموافق 4 من شهر أغسطس

قصة فيلم «الإنس والنمس»

تدور أحداث فيلم «الإنس والنمس» في فترة الخمسينيات، حول موظف في أحد المصالح الحكومية والذي يجسده الفنان محمد هنيدي، يكسب قوت يومه، وبين يوم وليلة يصبح من الأثرياء ويرث منزل كبير وملاهي أطفال، ولكن تأتى الرياح بما لا تشتهى السفن حيث إن الملاهي والمنزل مسكونان من العفاريت، هو من بطولة محمد هنيدي، منة شلبي، عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، محمود حافظ، شريف دسوقي، عارفة عبد الرسول، صابرين وعدد آخر من الفنانين، وتأليف كريم حسن بشير، وإخراج شريف عرفة.

تفاصيل فيلم «العارف»

فيلم «العارف» من بطولة أحمد عز وأحمد فهمي ومصطفى خاطر وأحمد خالد صالح، عدد من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف أبرزهم محمد ممدوح، وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب وإنتاج شركة "سينرجى فيلمز".

ويعد فيلم «العارف» أول فيلم مصرى يتم تصويره بين 4 دول هى: مصر وإيطاليا وبلغاريا وماليزيا، إضافة إلى استعانة الشركة المنتجة بأربعة مصممين عالميين لتنفيذ المشاهد الخطرة، وتم الانتهاء من تصوير آخر مشاهده الشهر الماضى.

وتدور أحداث الفيلم حول التكنولوجيا وحرب العقول، حيث يعيش يونس أحمد عز في أسرة مكونة منه وزوجته وابنته الصغيرة، ويقوم بسرقة أحد البنوك من خلال الإنترنت، وتتداخل الأحداث ويزداد الصراع بينه وبين أحد العصابات الخطيرة في إطار من الأكشن التشويقي.