/643953/كان-عايز-يسرق-التاكسي-محامي-يستعين-بزوجة-والده-وصديقه-لقتل-أبيه-في-الشرقية

اختمرت فكرة شيطانية في ذهنه، فقرر أن يتخلص من والده بغرض السرقة، إلا أنه أراد أن يستعين بآخرين ليساعدوه في تنفيذ الجريمة، فعاونه في ذلك زوجة والده، وصديق مقرب له؛ ونفذ برفقة الأولى عملية القتل، بينما نقل صديقة الجثمان معه إلى مكان العثور عليها.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل مقتل عجوز على يد نجله وزوجته في الشرقية

ترجع أحداث الواقعة عندما عثرت الأجهزة الأمنية على جثة لشخص يدعى «محمد. أ»، يعمل سائق تاكسي، من سكان منطقة العاشر من رمضان، التابعة إلى مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، وبه عدة طعنات من سلاح أبيض أدت لمصرعة في الحال .

ونجح رجال مباحث الشرقية في إلقاء القبض على المتهمين، وأتضح أنهم كل من ابن المجني عليه ويدعى «أ. م»، محامي تحت التدريب، صاحب الـ 31 عاما، وصديقه «ع. ج»، 39 عاما، كهربائي، وزوجة المجني عليه «ي. أ»، 34 عاما، ربة منزل.

الصدفة تكشف غموض الجريمة

صدفة لم تكن على البال قادت المتهمين الثلاثة إلى القبض عليهم، بعدما شاهدهم أحد المارة وهم يحاولون دفن جثة الضحية، ليتصل على الفور بغرفة عمليات النجدة بالشرقية، التي تحركت على الفور إلى مكان البلاغ، وهناك وجدوا جثة الأب القتيل وإلى جواره أداة الجريمة، ومن ثم تحديد هوية الجناة.

اعترافات المتهمين أمام رجال المباحث

وعقب تقنين الإجراءات اللازمة، نجحت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الشرقية في إلقاء القبض على المتهمين الثلاثة، وبمواجهتهم لم ينكروا جريمتهم البشعة بهدف سرقة المجتي علية، خاصة بعدما اعترفت زوجة المجني عليه على ابنه، وقالت إنه هو من نفذ القتل.

واعترف المتهمون أنهم نفذوا جريمتهم بغرض سرقة سيارة المجني عليه «أجرة تاكسي»، ونفذ ابن المجني عليه الجريمة، بعد الاستعانة بزوجة والده ، ثم صديق له للتخلص من الجثة.

وبعد ذلك تم تحرير محضر بالواقعة، أخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، ووجهت إلى المتهمين الثلاثة تهمة القتل العمد، ومن ثم أحالتهم إلى المحاكمة أمام محكمة جنايات الزقازيق.

تأجيل محاكمة المتهمين

أمام محكمة جنايات الزقازيق، وبرئاسة المستشار سامي عبد الحليم غنيم، وعضوية كل من المستشار وليد مهدي، والمستشار أمير زكي، وبعد تداول القضية في عدد من الجلسات قررت اليوم المحكمة بتأجيل محاكمة المتهمين إلى جلسة 28 أغسطس الجاري.