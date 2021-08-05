/643950/طلب-مناقشة-عامة-حول-سياسة-الحكومة-لزيادة-مستويات-التشغيل-بالبحيرة

قالت النائبة سحر بشير معتوق، عضو مجلس النواب، أن ملف البطالة وتشغيل الشباب هي الشغل الشاغل للدولة المصرية، وتبذل الدولة قصارى جهدها لتوفير فرص عمل من خلال التوسع في إنشاء المشروعات والمصانع كثيفة العمالة، وعبر دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

زيادة مستويات التشغيل بالبحيرة

وأوضحت «معتوق» في تصريحات لها اليوم، أنها ستتقدم خلال دور الانعقاد الثاني بطلب مناقشة عامة إلى البرلمان لتوضيح سياسة الحكومة، لزيادة مستويات التشغيل بالمحافظة، وخفض معدلات البطالة بها.

وأشارت »معتوق« إلى أن محافظة البحيرة غنية بالامكانيات والمواقع الاستراتيجية وبها فرص استثمارية واعدة وجاذبة للاستثمار، وهو ما يتطلب ضرورة ترويجها وطرحها أمام المستثمرين لإقامة مشروعات تستوعب شباب المحافظة، مما سيكون له أكبر أثر في خفض معدلات البطالة.

وشددت عضو مجلس النواب، أنها ستعمل على دعوة رجال الأعمال والمستثمرين لزيارة محافظة البحيرة، للوقوف على حجم الفرص الاستثمارية التي تتمتع بها المحافظة، لافتة إلى أن المحافظة بها عدة مناطق صناعية واعدة.