/643946/بعد-الوصول-إلى-الذروة-الأرصاد-تقدم-روشتة-للمواطنين-لمنع-الإصابة-بالجفاف
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية المصرية، ان حالة الطقس اليوم الخميس، سيكون شديد الحرارة حيث يزيد عن الايام الماضية بحوالي درجه أو درجتين، حيث من المتوقع أن تسجل القاهرة ٤٢ درجة وجنوب الصعيد ٤٥ درجة في الظل.
طرق الوقاية من أضرار الحر الشديد، في هذه الأجواء
ونظرا لاستمرار ارتفاع درجات الحرارة قدمت الأرصاد الجوية في بيان، طرق الوقاية من أضرار الحر الشديد، في هذه الأجواء.
وقالت «تذكر أن تحافظ على مستوى مناسب من الترطيب؛ مما يعني أنك ستحتاج إلى استهلاك المزيد من الماء والسوائل الطبيعية أكثر مما تفعل عادة عندما يكون الجو حارًا».
وأضافت «فى أوقات الحر الشديد؛ احرص على تناول الأطعمة الطازجة التي لا تتطلب استخدام الفرن أو الموقد للتحضير. العطش هو أول علامة للجفاف؛ فيجب أن تشرب كميات كافية من السوائل قبل أن تشعر بالعطش للوقاية من الجفاف فى الحر الشديد» .
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