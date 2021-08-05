أحداث رياضية تنتظرك اليوم الخميس: خماسي الأهلي الدولي ينتظم فى التدريبات..أحمد أيوب لاعب الأهلي الأسبق والمدرب العام للمنتخب يحتفل بعيد ميلاده الـ50..أهم مواجهات طوكيو2020

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تشهد الساحة الرياضية اليوم الخميس، العديد من الأخبار والأحداث الكروية بشكل خاص والرياضة بشكل عام وفي هذا الإطار يستعرض دوت الخليج أحداث رياضية في إنتظارك.

الأهلي

ينتظم خماسي الأهلي الدولي محمد الشناوي وأكرم توفيق وطاهر محمد وأحمد رمضان بيكهام وناصر ماهر في مران الفريق اليوم الخميس استعدادا لمواجهة سيراميكا يوم السبت المقبل ضمن منافسات الدوري، بعد منحهم راحة سلبية عقب العودة اليابان وانتهاء مشاركتهم في أولمبياد طوكيو.

طوكيو2020

تلقة رضوى سيد خسارة لاعبة منتخب الكاراتيه أمام لاعبة كازاخستان بنتيجة 7/2 بمنافسات وزن 55 كجم، فى أول ظهور لها بدورة الألعاب الأولمبية التى تقام بطوكيو 2020.

وخسر على الصاوى من لاعب كازاخستان بنتيجة 3-1 فى منافسات وزن 67 كجم للكاراتيه ليودع منافسات دورة الألعاب الأولمبية طوكيو بعد الخسارة فى مباريات المجموعة من لاعب اليابان ولاعب تركيا والفوز على لاعب أزرابيجان، حيث المجموعة بها 5 لاعبين يتواجهون ويتأهل إلى نصف النهائى أصحاب المركزين الأول والثانى.

أحمد شوبير

فى مثل هذا اليوم 5 أغسطس 1997، شهدت الملاعب المصرية آخر ظهور رسمى لأيوب الكرة المصرية أحمد شوبير حارس الأهلى وقائده، الذى أشركه الألمانى راينر هولمان فى آخر نصف ساعة بديلا لعصام الحضرى فى ختام مباريات الموسم، أمام بلدية المحلة فى مباراة الاحتفال باللقب باستاد القاهرة، وانتهت بفوز الأهلى بثلاثية نظيفة سجلها سيد عبدالحفيظ "أول أهدافه فى مسابقة الدورى"، وسمير كمونة، وحسام حسن، لينهى شوبير مسيرة استمرت أكثر من 13 عاما.

أحمد ايوب

يحتفل أحمد أيوب، نجم الأهلى الأسبق والمدرب العام لمنتخب مصر، اليوم الخميس، بعيد ميلاده الـ50 لاسيما أنه من مواليد 5 أغسطس 1971، بدأ أيوب مشواره فى الأهلى ولعب بقميصه 47 مباراة، سجل خلالها هدفا وانتقل منه للقناة موسم 1995/1996، حتى 2002، تخللها موسما فى الشرقية واختتم مشواره فى حرس الحدود نهاية موسم 2006/2007.

أيوب مع منتخب مصر تحت 20 سنة فى بطولة العالم للشباب عام 1991، ولعب جميع مباريات مصر الثلاثة فى هذه البطولة.

كارتيرون

يعقد الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى لفريق الزمالك محاضرة فنية للاعبين قبل مران اليوم فى معسكر الفريق ببرج العرب استعدادا لمواجهة غزل المحلة المقرر لها السبت المقبل ضمن مباريات الجولة الـ 28 للدورى.