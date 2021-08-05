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اجتمت أمانة حزب مستقبل وطن، أمانة مركز العياط برئاسة المستشار بسام الخبيرى، اليوم، واللجنة القائمة على تنظيم الدورة لبحث آليات العمل خلال الفترة المقبلة واستعدادات الامانة لاستقبال السادة المشاركين في دورى مستقبل وطن والظهور بصورة مشرفة لأمانة مركز العياط. دوت الخليج

اجتماع طارئ لأمانة العياط لبحث آليات ترتيب وتنطيم دوري مستقبل وطن

يأتى ذلك فى إطار الدور المجتمعى لحزب مستقبل وطن، تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس الحزب، وتنفيذًا لتوجيهات النائب المهندس أشرف رشاد، الأمين العام للحزب والنائب الأول لرئيس الحزب وبإشراف النائب علاء عابد، نائب الحزب والنائب عادل ناصر، أمين الحزب بمحافظة الجيزة، والنائب عبد الوهاب خليل أمين التنظيم بالمحافظة.

من جانبه، قال المستشار بسام الخبيرى، أمين حزب مستقبل وطن، أمانة مركز العياط:” إن عملية التنسيق والتعاون تكون مع السادة النواب، النائب نادر صديق الخبيرى، والنائب حازم رياض عويان، والنائب عماد الدرجلى، أعضاء الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن.

وقال المستشار بسام الخبيرى، أمين الحزب بمركز ابوالعياط :” إن ذلك يأتي ذلك في إطار السياسة التي ينتهجها حزب مستقبل وطن لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي ومؤسسات الدولة المصرية من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية فى مختلف المجالات لتلبية احتياجات المواطنين للتخفيف عنهم في إطار مبادرة حياة كريمة وتذليل كافة العقبات التي تواجه المواطنين للتخفيف عنهم.