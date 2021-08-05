هزيمة أولى.. رضوى سيد لاعبة الكاراتيه تخسر أمام لاعبة كازاخستان

خسرت رضوى سيد لاعبة منتخب الكاراتيه أمام لاعبة كازاخستان بنتيجة 7/2 بمنافسات وزن 55 كجم، فى أول ظهور لها بدورة الألعاب الأولمبية التى تقام بطوكيو 2020.
وخسر على الصاوى من لاعب كازاخستان بنتيجة 3-1 فى منافسات وزن 67 كجم للكاراتيه ليودع منافسات دورة الألعاب الأولمبية طوكيو بعد الخسارة فى مباريات المجموعة من لاعب اليابان ولاعب تركيا والفوز على لاعب أزرابيجان، حيث المجموعة بها 5 لاعبين يتواجهون ويتأهل إلى نصف النهائى أصحاب المركزين الأول والثانى.
وخسر على الصاوى فى أول مباراتين له أمام بطل اليابان 4-3، وبطل كازاخستان 3-1، وفاز على بطل أزرابيجان 1-0.
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