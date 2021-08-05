محافظ الوادي الجديد يتفقد مشروع إسكان ”درة الوادي” بالخارجة

تفقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، مشروع إسكان درة الوادي بمدينة الخارجة المقام على مساحة ٥٠ فدان ضمن مشروعات الإسكان الإجتماعي التابعة لوزارة الإسكان، يرافقه المهندس مجدي الطماوي رئيس المركز. وأوضح الزملوط أنه تم الإنتهاء من تنفيذ ٢٦ عمارة سكنية كاملة التشطيب من إجمالي ١٠١ عمارة يشملها المشروع، وكذلك الإنتهاء من البنية الأساسية للموقع بالكامل ( صرف صحي - مياه شرب - كهرباء - طرق - لاند سكيب)، وطرحها للمواطنين الراغبين في الإستلام الفوري من خلال مديرية الإسكان.

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