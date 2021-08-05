الليرة التركية تلامس أدنى مستوياتها في أسبوع

لامست الليرة التركية اليوم الخميس، أدنى مستوياتها مقابل الدولار الأمريكي في أسبوع بفعل مخاوف حيال السياسة النقدية بعد أن قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن أسعار الفائدة ستنخفض.

وبلغت العملة التركية 8.55 ليرة مقابل الدولار، بحلول الساعة 06:32 بتوقيت غرينتش. ولامست العملة التركية في وقت سابق 8.5 ليرة مقابل الدولار، وهو أدنى مستوياتها في أسبوع. وخسرت العملة قرابة 12 بالمئة منذ بداية العام الجاري.

وفي مقابلة جرى بثها، قال أردوغان إن التضخم، الذي بلغ أعلى مستوى في عامين في يوليو 2021، سيتباطأ بعد أغسطس 2021، وإن أسعار الفائدة ستهبط، مكررا معارضته المستمرة منذ أمد بعيد لأسعار الفائدة المرتفعة.

وقال متعامل في النقد الأجنبي لدى أحد البنوك إنه رغم توقعات هبوط التضخم في الأشهر المقبلة، فإن السوق ترى فرصة محدودة لأن يخفض البنك المركزي التركي أسعار الفائدة قريبا، وإن حديث السياسيين عند الخفض أضعف الليرة.