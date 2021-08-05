كليات جامعة القاهرة تستعد لاستقبال طلاب الثانوية المتقدمين لاختبارات القدرات

تستعد كليات جامعة القاهرة لاستقبال طلاب الثانوية العامة المتقدمين لاختبارات القدرات للقبول بكليات (الإعلام والتربية النوعية والتمريض) وذلك وفقًا للجداول الزمنية المقررة والتي تبدأ من السبت المقبل وحتى 19 أغسطس الجاري مع الإلتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي حرصًا على سلامة جميع المشاركين.

وقال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن اختبارات القدرات التي تجريها كليات الجامعة تستهدف قياس المهارات المعرفية والسلوكية والمهنية التي تؤهل الطالب الملتحق بالكليات لدراستها وتطبيقها، موضحًا أن امتحانات القدرات ضرورة لاختيار أفضل العناصر إضافة إلى مجموع الدرجات التي يحددها مكتب التنسيق طبقًا لرغبات الطلاب والأعداد المحددة للقبول بكل كلية.

وكان الدكتور الخشت، أصدر قرارًا بتشكيل لجنة تحت إشرافه المباشر، لمتابعة أعمال اللجان الداخلية لاختبارات القدرات بالجامعة للعام الجامعي 2021/ 2022، على أن تتولى اللجنة متابعة تنفيذ اختبارات القدرات طبقًا لبرامجها المقررة، والتعامل مع المشكلات الطارئة التي قد تؤثر في عملية انتظام الاختبارات، واقتراح المعالجات المناسبة لها، وتلقي التقارير من لجان اختبارات القدرات واتخاذ اللازم بشأنها، وإجراء التنسيق اللازم مع اللجان المشكلة من وزارة التعليم العالي بشأن اختبارات القدرات، ورفع التقارير إلى رئيس الجامعة في كل ما يتعلق بالاختبارات.