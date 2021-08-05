وزيرة الهجرة تدعو المصريين بالخارج الموهوبين في الغناء للمشاركة في مسابقة ”أنا...

تدعو السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أبناء المصريين بالخارج الموهوبين في مجال الغناء للمشاركة في مسابقة "أنا المصري" للأغنية الوطنية للشباب، من تنظيم قطاع شئون الإنتاج الثقافي، تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، حيث يتم استقبال طلبات المشاركة للمصريين بالخارج حتى يوم 15 أغسطس الجاري.
من جانبها، قالت السفيرة نبيلة مكرم إن مسابقة "أنا المصري" التي ينظمها قطاع شئون الإنتاج الثقافي، تعد فرصة مهمة لأبنائنا المصريين بالخارج من الموهوبين في مجال الغناء، بهدف تعريف الجمهور المصري بمواهبهم الغنائية الكبيرة، ولما حققته المسابقة من نجاحات في نسخها السابقة، مضيفة أنه حرصا على إتاحة الفرصة لأبنائنا بالخارج من الموهوبين في الغناء للمشاركة في هذه المسابقة، فقد تقرر مد فترة التقدم حتى يوم 15 أغسطس الجاري.
وحدد قطاع شئون الإنتاج الثقافي شروط المسابقة على ألا يقل عمر المتسابق عن 18 عاما ولا يزيد على 45 عاما، وأن يكون مصري الجنسية، ويحق للمتسابق التقدم بعملين فقط، مدة الأغنية لا تقل عن 4 دقائق ولا تزيد على 10 دقائق، ويقدم المتسابق إقرار موقع من جميع عناصر العمل بالموافقة على التسابق، وألا يكون المتسابق قد فاز عن العمل المقدم في المسابقة من أي جهة أخرى من قبل، ويقدم العمل الفني كامل عبارة عن أغنية وطنية "كلمات - لحن - غناء" بصيغة MP3.
ويتم إرسال الاستمارة وعمل المتسابق على البريد الإلكتروني: [email protected] ، وتعرض الأعمال الفائزة على قناة اليوتيوب لوزارة الثقافة، حيث تبلغ قيمة الجوائز المالية كالتالي:- جائزة أولى قيمتها 20 ألف جنيه، جائزة ثانية قيمتها 15 ألف جنيه، جائزة ثالثة قيمتها 10 آلاف جنيه، جائزة رابعة قيمتها 7 آلاف جنيه، جائزة خامسة قيمتها 5 آلاف جنيه.
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