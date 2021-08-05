رئيس الوزراء يشهد توقيع بروتوكول تعاون لتنفيذ برامج بشركات الإنتاج الحربى

جدة - نرمين السيد - شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الانتاج الحربي، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن تنفيذ برامج تخطيط الموارد المؤسسية ERP بالمصانع والشركات التابعة للهيئة القومية للإنتاج الحربى.





ووقع البروتوكول المهندس محمد محمد صلاح الدين، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربى والعضو المنتدب، والمهندس رأفت هندى، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشؤون البنية التحتية، بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس محمد أحمد مرسى، وزير الدولة للانتاج الحربى.

ويأتى هذا التوقيع فى إطار المشروع القومى للتحديث والتطوير والتحول الرقمى الذى ترعاه القيادة السياسية، وفى ضوء حرص الحكومة على وضع هذا المشروع موضع التنفيذ من خلال تحقيق التعاون الوثيق بين كل الوزارات والهيئات الحكومية كل فى مجاله، تماشيا مع أهداف المشروع القومى للتكنولوجيا الذى أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.

وأكد وزير الإنتاج الحربى أن هذا التعاون يأتى فى إطار الاهتمام الخاص الذى توليه الوزارة نحو التطور من خلال المشاركة الفعالة فى العديد من مشروعات التحول الرقمى بالدولة، لافتأً إلى أن نطاق عمل البروتوكول يتمثل فى تنفيذ وتشغيل منظومة برامج تخطيط الموارد المؤسسية ERP بالشركات والمراكز التابعة للهيئة القومية للإنتاج الحربي، طبقاً لاحتياجات التشغيل، بما يشمل تحديد الاحتياجات الخاصة بتخطيط الموارد المؤسسية، والمواصفات الفنية والتطبيقات المطلوبة، وتقييم موقف البنية التحتية وتحديد الخطة الزمنية لتنفيذ المشروع، بينما تتمثل المرحلة الثانية فى متابعة تنفيذ المشروع، وتوريد وتشغيل البرامج والتطبيقات الخاصة بتخطيط الموارد المؤسسية، مع تتبع مؤشرات الأداء وعرضها على الإدارة العليا وصانعى القرار، فضلا عن العمل على رفع كفاءة البنية التحتية للشركات والمراكز التابعة بما يتناسب واحتياجات المشروع، مع تقييم الاحتياجات وتدريب ورفع كفاءة العاملين على التطبيق.

وأكد وزير الاتصالات أن مشاركة الوزارة فى هذا التعاون تتسق مع الخطة القومية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إذ تضمنت أحد محاور هذه الخطة تطوير وميكنة دورات الأعمال والذى توليه القيادة السياسية الاهتمام البالغ نظرا لارتباطه وتأثيره الوثيق بالمواطن المصرى، موضحا أن هذا البروتوكول يهدف إلى تطوير دورة العمل بالشركات والمراكز التابعة للهيئة القومية للإنتاج الحربى، إلى جانب استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال فى الشركات والمراكز المشار اليها ومواكبة التطور السريع فى صناعة تكنولوجيا المعلومات، فضلا عن تحقيق الاستفادة القصوى من الوقت والموارد المتاحة لتقليل الهدر وتحسين الكفاءة التشغيلية، بالإضافة إلى حوكمة دورات العمل الإدارية، وإتاحة بيانات دقيقة على مدار الساعة للإدارة وصناع القرار، وكذا تطوير البنية التكنولوجية للهيئة القومية للإنتاج الحربى.

ووفقا للبروتوكول تقوم وزارة الانتاج الحربى بالمشاركة فى اعداد الدراسات الفنية وكراسات الشروط والمواصفات والتقييمات الفنية اللازمة لتنفيذ نطاق أعمال البروتوكول، وكذا الاشتراك فى أعمال الطرح والترسية والاستلام والاستشارات الفنية للمشروعات، بينما تتولى وزارة الاتصالات توفير الدعم الفنى للمشروع وتدريب الكوادر البشرية التى ستتولى إدارة المشروع من الناحية الفنية والتقنية، والاشتراك فى وضع دراسة تفصيلية تتضمن متطلبات تنفيذ الأعمال المشار إليها.