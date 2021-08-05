عاجل.. الحكومة تنفى زيادة أسعار تذاكر القطارات

جدة - نرمين السيد - وتواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، مع وزارة النقل، ونفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لا صحة لزيادة أسعار تذاكر السفر لقطارات السكك الحديد، وأن أسعار التذاكر لكافة خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلى والبحرى سواء المكيفة أو العادية ثابتة كما هى ولم يطرأ عليها أى زيادات أو تغيير.

وناشدت وزارة النقل جميع وسائل الإعلام ومرتادى مواقع التواصل الاجتماعى تحرى الدقة والموضوعية فى نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أى حقائق، وتؤدى إلى إثارة البلبلة فى الرأى العام.