رئيس الوزراء: زيارات قرى حياة كريمة تستهدف تذليل المعوقات ودفع سير العمل

جدة - نرمين السيد - أشاد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، فى مستهل اجتماع الحكومة اليوم، بحدث افتتاح مدينة "سايلو فودز" المختصة فى الصناعات الغذائية، بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، بتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسى، متوجهأً بالشكر إلى القوات المسلحة على تنفيذ هذا الصرح الإنتاجى العملاق، وفق أحدث المستويات والنظم العالمية، بما يستهدف تحقيق أهداف استقرار الأمن الغذائى.





واستعرض رئيس الوزراء، وفقا لبيان صحفى، نتائج الجولات الميدانية التى يقوم بها برفقة أعضاء الحكومة، لمتابعة مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصرى، مشيراً إلى أهمية هذه الزيارات فى متابعة ما يتم تنفيذه، والتأكد من تذليل كافة المعوقات والعقبات، ودفع سير العمل، مؤكداً أن هذا المشروع سيغير وجه الحياة فى الريف المصري، ويحسن معيشة المواطنين، ويحدث نقلة نوعية غير مسبوقة، مشدداً على أن هناك متابعة مستمرة من الرئيس لهذه المبادرة ويضعها على رأس أجندة الأولويات. كما أشاد الدكتور مصطفى مدبولى، بالمؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصرى التى عكسها تقرير مؤسسة "موديز" العالمية، التى قامت بتثبيت التصنيف الائتمانى لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية كما هو دون تعديل عند مستوى «B2» مع الإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصرى، وهو ما يعكس استمرار ثقة المؤسسات الدولية، فى صلابة الاقتصاد المصرى، وقدرته على التعامل الإيجابى المرن مع أزمة "كورونا"، كما يعكس الثقة فى قدرة الاقتصاد المصرى على تجاوز الصدمات الخارجية والداخلية الناتجة عن الجائحة.

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