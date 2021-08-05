صور.. جامعة الإسكندرية توقع بروتوكول تعاون مع «بحوث الإلكترونيات»

ويهدف البروتوكول إلى تأسيس شراكة تسهم فى تحقيق التنمية المستدامة تنفيذا لاستراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030، فضلاً عن التعاون فى مجالات الإبداع والابتكار والتسويق والترويج لأنشطة كل جهة لدى الطرف الآخر، وتنفيذ برامج تدريبية وورش عمل مشتركة، وتمكين الشباب فى مجال البحث العلمى والصناعة وريادة الأعمال.
من جانبه أكد قنصوه، أن الجامعة تتبنى خطة استراتيجية طموحة تهدف للارتقاء بمستوى كوادر الجامعة من الباحثين وأعضاء هيئة التدريس من خلال التدريب المستمر فضلا عن تشجيع الالتحاق ببرامج الدراسات العليا لخريجى الكليات لمواصلة الدراسة بعد التخرج بجانب دعم التعاون مع المراكز البحثية المحلية والدولية.
وأشار، إلى ان الجامعة تمتلك بيئة تكنولوجية قوية وتدعم تقنية المعلومات الحديثة بها، بغرض توظيف ومواكبة التطور التكنولوجى فى العمليتين البحثية والأكاديمية، مؤكدًا اتجاه الجامعة نحو إنشاء حرم جامعى ذكى قائم على التحول الرقمى لتكون جامعة من جامعات الجيل الرابع.
قالت الدكتورة شيرين محرم، إن البروتوكول يأتى فى إطار إجراء الدراسات والبحوث النظرية والتطبيقية فى التكنولوجيا المتطورة فى مجال الإلكترونيات وإعداد باحثين يتميزون بالتميز العلمى المطلوب والخبرة الصناعية اللازمة.
وأضافت، أن الاتفاقية تهدف إلى دعم الاقتصاد وزيادة فرص الاستثمار فى مخرجات البحث العلمى وريادة الأعمال خاصة فى مجال التحول الرقمى وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة.
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