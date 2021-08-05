التعليم العالى: تنسيق القبول بالجامعات الأهلية إلكترونيا

جدة - نرمين السيد - وأشار التقرير إلى أن القبول بالجامعات الأهلية "الملك سلمان الدولية، الجلالة، العلمين الدولية، المنصورة الجديدة" يعتمد على المجموع الاعتبارى للطالب، ويتم حساب المجموع الاعتبارى من خلال مجموع الطالب فى الثانوية العامة أو الشهادة المعادلة مضافا إليه درجات الاختبار الإلكترونى "70 % لمجموع الثانوية العامة أو ما يعادلها + 25 % لاختبار المعلومات القطاعية + 5 % لاختبار التفكير النقدى".

وأضاف منسق الجامعات الأهلية أن تقديم الطلاب يتم من خلال الموقع الإلكترونى https://admission.egypt-hub.edu.eg، وتم عقد اختبارات إلكترونية لطلاب الشهادات المعادلة يومى 17 و18 يوليو الماضى، وكذلك 2 و3 أغسطس لطلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية الراغبين فى الالتحاق بإحدى كليات الجامعات الأربع "الملك سلمان الدولية والجلالة والعلمين الدولية والمنصورة الجديدة" فى 5 مراكز معتمدة بجامعات "بنها وحلوان والجلالة والملك سلمان الدولية فرعى شرم الشيخ ورأس سدر"، وستظهر نتائج تنسيق هؤلاء الطلاب 9 أغسطس المقبل، وترسل بعدها قوائم الطلاب المقبولين لمكتب تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية.

وسيتم عقد اختبارات إلكترونية لطلاب شهادة الثانوية العامة والثانوية الأزهرية وباقى طلاب الشهادات المعادلة على ثلاث مراحل خلال شهر أغسطس الجارى بناء على أولوية انتهاء الطلاب من تسجيل رغباتهم، إذ سيعقد اختبار القبول يوم الأربعاء الموافق 11 أغسطس للطلاب الذين قاموا بإنهاء تسجيل رغباتهم حتى يوم الخميس الموافق 5 أغسطس، ويومى الثلاثاء والأربعاء الموافقين 17، 18 أغسطس للطلاب الذين قاموا بإنهاء تسجيل رغباتهم حتى يوم الخميس الموافق 12 أغسطس، ويومى الأربعاء والخميس الموافقين 25، 26 أغسطس للطلاب الذين قاموا بإنهاء تسجيل رغباتهم حتى يوم الخميس الموافق 19 أغسطس.

وأوضح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أن الجامعات الأهلية تقدم رافدًا جديدا لفرص التعليم العالى فى مصر، وتخفف الضغط على الجامعات الحكومية، ويمثل وجودها ضرورة لاستيعاب الطلب المتزايد على التعليم العالى فى مصر، وهى جامعات ذكية غير هادفة للربح، وتُقدم برامج دراسية حديثة ومتميزتُلبى احتياجات سوق العمل المحلى والإقليمى والدولي، وسيكون لها دور بارز فى خدمة قضايا التنمية فى المحافظات المختلفة التى أنشئت بها.

وأضاف المتحدث الرسمى أن برامج الجامعات الأهلية تتسم بالحداثة والعصرية ، حيث تقدم جامعة الملك سلمان الدولية 56 برنامجًا أكاديميًا فى 16 مجال، وتشمل المجالات الأكاديمية: بفرع الجامعة بمدينة رأس سدر "العلوم الأساسية، الصيدلة، الزراعات الصحرواية، العلوم الإدارية والأعمال، الطب البيطرى، علوم المجتمع"، وفرع الجامعة بمدينة شرم الشيخ ويشمل مجالات "السياحة والضيافة، هندسة العمارة، الفنون والتصميم، اللغات التطبيقية"، وفرع الجامعة بمدينة الطور ويشمل مجالات "الطب، طب الأسنان، التمريض، الهندسة، علوم وهندسة الحاسب، الصناعات التكنولوجية".

كما يشمل كل مجال أكاديمى بجامعة الملك سلمان الدولية العديد من البرامج الأكاديمية الحديثة التى تواكب متطلبات سوق العمل مثل: "الذكاء الاصطناعى، تكنولوجيا النانو، الطاقة الجديدة والمتجددة، الميكاترونيك، تكنولوجيا صناعة الأجهزة الدقيقة، تصميم وإنتاج الألعاب الإلكترونية، الرسوم المتحركة، التسويق وإدارة الأعمال الدولية، إدارة الفنادق والمنتجعات، البيوتكنولوجى، كيمياء البترول، دكتور الصيدلة، الطب والجراحة، طب الأسنان".

وأضاف المتحدث الرسمى أن جامعة الجلالة تقدم عددًا من المجالات الأكاديمية تشمل "علوم التمريض، الطب، طب الأسنان، العلاج الطبيعى، العلوم الصيدلية، العلوم الإدارية، العلوم الأساسية، العلوم الهندسية، الفن والتصميم، تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، الإنتاج الإعلامى، هندسة الحاسب، علوم الحاسب، العلوم الاجتماعية والإنسانية".

وتشمل برامج جامعة الجلالة للعام الأكاديمى 2021-2022: "علوم التمريض: "تمريض الطوارئ، تمريض الإدمان، تمريض القبالة، تمريض حديثى الولادة"، الطب والجراحة، طب الأسنان، العلاج الطبيعى، الصيدلة، نظم معلومات الأعمال، إدارة اللوجستيات وسلاسل الإمداد، التكنولوجيا الحيوية الجزيئية، علوم وتكنولوجيا النانو: الفيزياء ـ الكيمياء، هندسة التشييد والإنشاءات المتخصصة، هندسة الميكاترونيك، هندسة المواد والتصنيع، التصميم المعمارى والعمارة الرقمية، العمارة البيئية وتكنولوجيا البناء، أفلام التحريك، العمارة الداخلية، تصميم الجرافيك، تصميم المنسوجات والملابس، تصميم المشاهد المسرحية والسينمائية، تكنولوجيا المختبرات الطبية، تكنولوجيا الأشعة والتصوير الطبى، تكنولوجيا الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية، تكنولوجيا تصنيع الأسنان، تكنولوجيا التأهيل الوظيفى، الإنتاج التليفزيونى، هندسة الذكاء الاصطناعى، هندسة الحاسب: "الأنظمة المضمنة وإنترنت الأشياء، الحوسبة السحابية، حوسبة عالية الأداء، أمن أجهزة الكمبيوتر"، علوم الذكاء الاصطناعى، علوم الحاسب: "تحليل البيانات الضخمة، الرؤية بالحاسب، هندسة البرمجيات"، المعلوماتية الطبية، الاقتصاد والعلوم السياسية".

وأضاف المتحدث الرسمى أن جامعة العلمين الدولية تضم كليات: "الأعمال، الإعلام والاتصال، الدراسات القانونية الدولية، السياحة والضيافة، الفنون والتصميم، الهندسة، علوم وهندسة الحاسبات، العلوم، الطب، طب الأسنان، الصيدلة، الدراسات العليا، العلوم الاجتماعية والإنسانية، العلوم الصحية التطبيقية، التمريض".

وتضم جامعة العلمين برامج: "الهندسة ويشمل تخصصات "الطاقة، إدارة الإنشاءات، والميكاترونيك"، العلوم الأساسية وتشمل تخصصات "الجيولوجيا البيئية، الطاقة المستدامة، الكيمياء الخضراء والعمليات المستدامة، الجينوم الوظيفى"، علوم وهندسة الحاسبات ويشمل تخصصات "تحليل البيانات الضخمة، النظم المدمجة وإنترنت الأشياء، الحوسبة السحابية، الحوسبة فائقة القدرة، هندسة الذكاء الاصطناعى"، الفنون وتشمل تخصصات "التصميم البيئى، تصميم الألعاب، الوسائط الرقمية والمرئية، تصميم السينما والمسرح والرسوم المتحركة"، السياحة وتشمل تخصصات "إدارة الضيافة والسياحة الإلكترونية، الإرشاد السياحي، إدارة الترفيه والسياحة، إدارة الضيافة وإمداد الغذاء"، طب الأسنان، الصحة العامة ويشمل تخصصات "الصحة العامة العالمى، الصحة البيئية والمهنية، الوبائيات والإحصاء الحيوى، الإدارة الصحية، التغذية الصحية، والصحة العامة الوراثية".

وأضاف المتحدث الرسمى أن جامعة المنصورة الجديدة تضم كليات: "الأعمال، المعاملات القانونية الدولية، علوم وهندسة المنسوجات، الهندسة، علوم وهندسة الحاسبات، العلوم، الطب، طب الأسنان، الصيدلة، العلوم الاجتماعية والإنسانية، الإعلام والاتصال، العلوم الصحية التطبيقية، التمريض، كلية دراسات عليا".

وتشمل برامج الجامعة مجال الأعمال ويضم برامج "ريادة الأعمال والابتكار، الإدارة، التمويل والاستثمار، المحاسبة ونظم المعلومات، التسويق"، ومجال الدراسات القانونية والدولية "برنامج المعاملات القانونية الدولية"، ومجال العلوم الهندسية يضم برامج "هندسة وتكنولوجيا الإعلام، الهندسة والتكنولوجيا للأعمال المدنية، هندسة تطوير المنتجات، هندسة الطيران والفضاء، هندسة البترول والغاز، الهندسة المعمارية والتكنولوجيا البيئية"، ومجال هندسة الحاسوب يضم برامج "هندسة الحاسوب، هندسة الذكاء الاصطناعى"، ومجال علوم الحاسب يضم برامج "علوم الحاسب، علوم الذكاء الاصطناعى، المعلوماتية الطبية الحيوية"، ومجال العلوم الأساسية يضم برامج "الكيمياء الصناعية، البيولوجيا الجزيئية، علوم الطب الشرعى"، ومجال الطب "برنامج الطب والجراحة"، ومجال طب الأسنان "برنامج طب الأسنان"، ومجال علوم الصيدلة "برنامج دكتور الصيدلة pharm D".