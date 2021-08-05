صور- محافظ القاهرة يتابع إزالة عقارات «أبو قرن» العشوائية

جدة - نرمين السيد - تفقد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة الأعمال الجارية لإزالة منطقة عزبة أبو قرن العشوائية بحى مصر القديمة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالتخلص من المناطق العشوائية بالعاصمة وتوفير مساكن لائقة وحياة كريمة لقاطنيها.





وأكد محافظ القاهرة، فى بيان اليوم، أن منطقة عزبة أبو قرن من أكبر وأصعب المناطق العشوائية غير المخططة وغير الآمنة، وتبلغ مساحتها 45 فدانًا وتلاصق جامع عمرو بن العاص وحديقة الفسطاط وشارع صلاح سالم.

وأشار محافظ القاهرة إلى إخلاء 26 عقارًا حتى الآن من إجمالى 1.412 عقارًا بالمنطقة ونقل 51 أسرة مستحقة إلى مساكن حضارية بمشروع معا 1، 2 بحى السلام من إجمالى 4.758 أسرة مستحقة بالمنطقة سيتم نقلهم تباعًا.

وأضاف محافظ القاهرة أن الدولة لا تترك الأماكن التى يتم إزالتها دون تطوير بل تعيد تخطيطها مرة أخرى فى مشروعات تخدم المواطنين، مشيرا إلى أن منطقة عزبة أبو قرن ستدخل ضمن مشروع تلال الفسطاط والذى يستهدف التطوير الشامل لمنطقة الفسطاط بالكامل وإعادة الشكل الحضارى لهذه المنطقة التاريخية، مع عمل أنشطة بها تتناسب مع طبيعة المنطقة السياحية والتاريخية والثقافية.

وأكد محافظ القاهرة أن جميع الوحدات السكنية الجديدة التى ينقل إليها المواطنون بمدينة معًا مؤثثة ومزودة بكافة الخدمات اللازمة لتوفير حياة كريمة وسكن ملائم لهم ( وحدات صحية، مركز شباب، مدارس، خطوط نقل عام، مخابز) كما وفرت أجهزة المحافظة سيارات لنقل السكان وعمال لمساعدتهم على نقل متعلقاتهم الشخصية.