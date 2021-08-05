قراران جمهوريان بنقل رئيس ووكيل عام بالنيابة الادارية لوظيفة غير قضائية بوزارة...

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم ٣٠٦ لسنة ٢٠٢١ بنقل هالة عبد المنعم أحمد عبد الرحمن حسين رئيس النيابة الادارية من الفئة"أ" الي وظيفة غير قضائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية تعادل درجة وظيفتها الحالية. كما أصدر القرار رقم ٣٠٨ لسنة ٢٠٢١ بنقل داليا محمد ابراهيم عبدالله الوكيل العام بالنيابة الادارية الي وظيفة غير قضائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية تعادل درجة وظيفتها الحالية. ونشر القراران في الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الخميس

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