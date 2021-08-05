صحف القاهرة تبرز مشاركة الرئيس السيسى فى مؤتمر دعم لبنان

جدة - نرمين السيد - ففى صدر صفحتها الأولى، وتحت عنوان "السيسى: اللبنانيون قادرون على النهوض بوطنهم من كبوته"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، وجه رسالة إلى الشعب اللبنانى الشقيق، مؤكدا أن "أيادى مصر ممدودة إلى المجتمع الدولى، للتكاتف وتسخير كل إمكاناتنا من أجل دعم لبنان، وبناء مستقبل أفضل لشعبه"، لافتا إلى أن "لبنان، الذى كان دائما منارة للثقافة والفن والفكر، ورافدا مهما من روافد الإبداع العربى، لا يزال قادرا بعزيمة أبنائه على النهوض من الكبوة الحالية، والعودة مجددا، ليكون مزدهرا وفريدا، كما نحب أن نراه".

جاء ذلك فى كلمة الرئيس، أمس، خلال مشاركته، عبر الـ"فيديو كونفرانس"، فى المؤتمر الدولى الثالث لدعم الشعب اللبنانى، الذى نظمته فرنسا والأمم المتحدة، بمشاركة لفيف من رؤساء الدول والحكومات.

كما أشار الرئيس إلى الجهود التى تبذلها مصر منذ وقوع حادث مرفأ بيروت العام الماضى، وذلك لتوفير السلع الإستراتيجية والدعم للبنية التحتية للدولة اللبنانية، لإعادة تأهيل المبانى التى تضررت من الانفجار، والتى كان آخرها وصول سفينة حربية مصرية إلى بيروت، الشهر الماضى، محملة بما يزيد على 300 طن من هذه الاحتياجات للجانب اللبنانى.

وتحت عنوان "مدبولى: حياة كريمة هدفها تغيير حياة المصريين"، أفادت صحيفة "الجمهورية"، أن مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أجرى، أمس الأربعاء، بجولة فى محافظة الإسماعيلية لتفقد عدد من المشروعات الجديدة، ومشروعات تطوير 3 قرى بالقنطرة شرق ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة.

وأكد مدبولى أن المبادرة تستهدف تغيير حياة المصريين فى كافة القرى على مستوى الجمهورية، وأن الحكومة حريصة على استمرار المتابعة الميدانية لمشروعات التنوير التى تتم وفقاً لمعايير واضحة تراعى خصوصية واحتياجات كل قرية، كما تفقد رئيس الوزراء مشروع صوامع القمح بمركز أبوصوير بالإسماعيلية، وقال: إن المشروع يستهدف الحفاظ على محصول القمح من الفاقد، وتشجيع المزارعين على التوسع فى زراعته.

وأكد مدبولى خلال تفقده مجمع الورش الحرفية بمدينة المستقبل أن الدولة حريصة على دعم الصناعات الحرفية ودمجها بالاقتصاد المصري.

وأضافت صحيفة "الجمهورية" تحت عنوان "مدبولى خلال مراسم رفع العلم على الكراكة حسين طنطاوى: الإدارة الحكيمة لطنطاوى أسهمت فى عبور سفينة الوطن بسلام"، أن مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء شهد خلال جولته أمس فى محافظة الإسماعيلية، مراسم رفع العلم على الكراكة «حسين طنطاوى» فى احتفالية بمقر مبنى الإرشاد بهيئة قناة السويس، وذلك بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، واللواء شريف فهمى بشارة، محافظ الإسماعيلية، وعادل الغضبان، محافظ بورسعيد، وعبدالمجيد صقر، محافظ السويس، والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، والربان أحمد طنطاوى، شقيق المشير محمد حسين طنطاوى، والسفير الهولندى لدى القاهرة.

وثمن مدبولى هذه الخطوة بإطلاق اسم المشير «حسين طنطاوى» على الكراكة الأكبر ضمن منظومة عمل هيئة قناة السويس، مؤكداً أن ذلك يعكس تقدير الوطن للدور المحورى الذى بذله هذا القائد العظيم فى معترك الحرب والسياسة، وإدارته الحكيمة التى أسهمت فى عبور سفينة الوطن بسلام للمرحلة الأكثر دقة فى تاريخه الحديث بكل بسالة ووطنية وإخلاص.

وتحت عنوان "كيشو يضيف البرونزية الثالثة لمصر"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن المصارع محمد إبراهيم "كيشو"، حقق إنجازًا أوليمبيا كبيرًا بفوزه أمس بالميدالية البرونزية فى المصارعة اليونانية الرومانية وزن 67 كيلو جرامًا، بعد تغلبه على المصارع الروسى ارتيم سوركوف.

وبهذا الإنجاز، ارتفع رصيد مصر من الميداليات إلى ثلاث برونزيات بعد برونزيتى هداية ملاك، وسيف عيسى فى التايكوندو، ومن المقرر أن يحصل كيشو على مكافأة قدرها نصب مليون جنيه إلى جانب الحصول على راتب شهري، قدره ألف جنيه مدى الحياة.

وسلطت صحيفة "الأخبار" الضوء على نتيجة الثانوية العامة، وتحت عنوان "نتيجة الثانوية العامة 17 أغسطس"، ذكرت صحيفة الأخبار أن وزارة التربية والتعليم أكدت أنه سيتم الانتهاء من تصحيح أوراق إجابات الثانوية العامة منتصف الشهر الجاري، وسيتم عقد مؤتمر صحفى لإعلان نتيجة الثانوية العامة فور الانتهاء من التصحيح بيومين أو ثلاثة، أى ما بين 17 – 18 أغسطس الجاري، عقب التشاور مع وزارة التعليم العالى لتنسيق القبول بالجامعات.

وتواصل الوزارة، تصحيح أوراق البابل شيت إلكترونيا فى المدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر، ورصد الدرجات وتحديد الأوائل.

وأوضح د. طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن ملحمة التصحيح الإلكترونى تسير بنجاح كبير منذ منتصف يوليو الماضي، حيث يتم التصحيح مركزيا وليس عن طريق كنترولات ولجان تصحيح مثل الأعوام الماضية، وأضاف: "لا يوجد تدخل من عنصر بشرى فى تقدير صحة الإجابات ولا فى عمليات جمع ورصد الدرجات».

وتحت عنوان "الصحة: استقبال «أسترازينيكا» و«جونسون آند جونسون» الأسبوع المقبل، ذكرت صحيفة المصرى اليوم، أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أعلنت استلام أوراق الشحنات الخاصة بلقاحى «أسترازينيكا» و«جونسون آند جونسون»، تمهيدًا لاستقبال الجرعات الأسبوع المقبل، مؤكدة توزيعها على مراكز تلقى اللقاح بجميع محافظات الجمهورية فور وصولها.

وقال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى للوزارة، إنه تم توفير لقاح «أسترازينيكا» بالتعاون مع مرفق «كوفاكس» المعنى بالتوزيع العادل للقاحات المضادة لفيروس كورونا على مستوى العالم، ومنظمة الصحة العالمية، ويونيسيف، كما تم توفير لقاح جونسون آند جونسون، بالتعاون مع الاتحاد الإفريقى، مشيراً إلى أنه من المقرر أن تستقبل وزيرة الصحة والسكان الشحنات بمطار القاهرة فور وصولها.

وفى صحيفة "الوطن"، وتحت عنوان "المركزى: ارتفاع احتياطى النقد الأجنبى إلى 40.609 مليار دولار حتى يوليو"، ذكرت الصحيفة أن البنك المركزى المصرى أعلن عبر موقعه الإلكتروني، ارتفاع صافى الاحتياطات الدولية إلى 40.609 مليار دولار حتى نهاية يوليو الماضى.

ونجح البنك المركزى المصرى طوال الفترة الماضية التى اقتربت من العامين خلال جائحة كورونا فى الحفاظ على الاقتصاد المصرى دون تأثر كبير كما حدث للكثير من اقتصاديات العالم الكبرى التى تأثرت من توقف حركة الطيران والإغلاق الشامل للدولة لمنع انتشار كورونا، وشهدت الكثير من المؤسسات المالية الدولية على قوة الاقتصاد المصرى وقلة تأثره بالتغييرات التى حدث فى العالم.

وتحت عنوان "المالية: تسريع العمل بمبادرة إحلال المركبات"، ذكرت صحيفة "الأخبار"، أن وزير المالية دكتور محمد معيط أكد مضى الوزارة فى تنفيذ التوجيهات الرئاسية بمواصلة العمل على تيسير إجراءات الاستفادة من المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة بسيارات جديدة تعمل بالغاز الطبيعي، على ضوء ما يتكشف خلال التطبيق العملى فى ظل ما تشهده من إقبال متزايد، بما يسهم فى التذليل الفورى لأى عقبات، وتوسيع قاعدة المستفيدين.

وحصل 3 آلاف مواطن على سياراتهم الجديدة منذ بدء التسليم فى أبريل إلى نهاية يوليو الماضى، وتحملت الخزانة العامة للدولة خلال هذه الفترة 73.3 مليون جنيه قيمة الحافز الأخضر.