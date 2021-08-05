نشرة صباحك ومطرحك المرورية.. كثافات بالكورنيش وحدائق القبة

جدة - نرمين السيد - قال الإعلامى أحمد يونس، نقلا عن محمد صابر، محرر الشؤون الأمنية والمرورية بالراديو 9090، إن معدلات سير حركة السيارات اليوم الخميس، تتجاوز 65% على معظم المحاور المرورية.





وأضاف يونس، نقلا عن صابر، ببرنامج "صباحك ومطرحك"، المذاع على الراديو 9090، أن هناك هدوءًا نسبيا فى حركة المرور بجميع محافظات الوجه القبلى والبحرى، كذلك الأمر على جميع الطرق الدائرية فيما عدا أعلى منطقة الخصوص والمرج المتجه لنفق السلام، وكذلك أعلى منطقة الكُنيسة والمنيب والبساتين المتجه لمنزل الأتوستراد.

ولفت إلى أن اللواء مؤمن سعيد، مساعد الوزير، مدير الإدارة العامة للمرور، شدد على نشر الخدمات المرورية بجميع المحاور.

كما أوضح أن هناك بعض الأحجام عند محور 26 يوليو فى الطريق القادم من أكتوبر والشيخ زايد والمتجه لميدان لبنان، لذلك يفضل سلوك محور روض الفرج، كما ظهرت بعض الكثافات أيضا أمام محطة مترو الجامعة فى الاتجاه القادم من فيصل إلى الدقى، كذلك الأمر أعلى كوبرى الجيزة المعدنى القادم من الهرم ومتجه لمناطق الجيزة.

كما وجه اللواء، محمد لبنة مدير الإدارة العامة للمرور الجيزة، بنشر الخدمات المرورية بمحاور الجيزة لاستيعاب أكبر قدر من حركة سيارات خلال فترة الذورة الصباحية.

أما فيما يخص محافظة القاهرة، فظهرت بعض الكثافات أعلى كوبرى الحدائق القادم من الزواية ومتجه للفنجرى، كذلك الأمر أعلى كوبرى المطرية فى الطريق القادم من الكابلات ومتجه للتجنيد ومناطق مصر الجديدة، مفضلا استخدام كوبرى سراى القبة، كما ظهرت بعض الكثافات أعلى مطلع كوبرى السيدة عائشة القادم من مجرى العيون ومتجه للقلعة ووسط المدينة لذلك يفضل سلوك الملك الصالح وشارع القصر العينى.

وظهرت أيضا بعض الأحجام المتفرقة أعلى الكورنيش القادم من ماسبيرو ومتجه للتحرير، كذلك الأمر بجسر السويس من محطة مترو قباء حتى محطة مترو عمرو بن الخطاب بسبب إنشاء كوبرى، مفضلا يفضل سلوك محور جوزيف تيتو، أما فيما يخص جميع الكبارى المستخدمة لنقل الحركة المرورية بين القاهرة والجيزة فتعمل بشكل جيد.