لقطة طريفة .. محمد شريف ينشر فيديو لـ«أفشة» أثناء تناوله الإفطار على عربة فول

/643921/لقطة-طريفة--محمد-شريف--ينشر-فيديو-لـأفشة-أثناء-تناوله-الإفطار-على-عربة-فول

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

أثناء تناول “أفشة” الإفطار على "عربة فول"، وردد شريف: "فينك يا عبد الرحمن فينك يا عبد الرحمن تشوف بياكل بتنجان".

وحقق النادي الأهلي فوزا هاما على حساب وادي دجلة بثنائية مقابل هدف وحيد في المباراة التي إقيمة بين الفريقين على ملعب السلام ضمن مواجهات الجولة الثانية والعشرون من الدوري ، ليحتل المارد الأحمر صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد الفوز على دجلة والتعادل في النقاط مع الزمالك في عدد النقاط ويتفوق المارد الأحمر بفارق المواجهات المباشرة.

تشكيل وادي دجلة أمام الأهلي

حراسة المرمي: محمد عبد المنصف.

خط الدفاع:، محمود مرعي، بيسو، أحمد سعيد، يعقوبو.

خط الوسط: محمد عبدالعاطي، محمد هلال، محمد رضا، حسام عرفات، خالد رضا

خط الهجوم: صلاح أمين

تشكيل الأهلي لمواجهة وادي دجلة بالدوري

حراسة المرمي: علي لطفي

خط الدفاع: محمد هاني - ياسر ابراهيم - رامي ربيعة - علي معلول

خط الوسط: حمدي فتحي - اليو ديانج

خط الهجوم: حسين الشحات - أفشة - كهربا- محمد شريف

مصطفى شوبير حارس مرمى – صلاح محسن – عمرو السولية - جونيور أجاي – والتر بواليا – سعد سمير – مروان محسن – محمود وحيد.

قائمة الأهلي للمباراة وادي دجلة

حراسة المرمى: علي لطفي، مصطفى شوبير، حمزة علاء.

خط الدفاع: ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، محمود متولي، سعد سمير، محمود وحيد، علي معلول، محمد هاني.

خط الوسط: ديانج، حمدي فتحي، عمر السولية، محمد مجدي "أفشة"، كريم نيدفيد، أجايي، محمود عبد المنعم "كهربا"، حسين الشحات.

خط الهجوم: بواليا، محمد شريف، مروان محسن، صلاح محسن.

أهداف المباراة

افتتح محمود كهربا بالهدف الأول في المباراة للنادي الأهلي في الدقيقة الاولى من الشوط الثاني، من خلال تمريرة بينية متقنة من حسين الشحات بإتجاه محمد شريف المنطلق بشكل ذكي خلف مدافعي وادي دجلة لينفرد تماما بالمرمى ويسدد كرة ضعيفة تصدى لها الحارس محمد عبد المنصف بصعوبة لترتد وتجد متابعة من محمود كهربا بتسديدة مباشرة وضعت الكرة داخل الشباك.

سجل محمد شريف الهدف الثاني للنادي الأهلي في الدقيقة الستون من عمر المباراة، من خلال هجمة منظمة للنادي الأهلي من الجبهة اليسرى بمجموعة من التمريرات القصيرة استغلها محمد مجدي أفشة في إختراق منطقة جزاء وادي دجلة ثم مرر كرة عرضية أرضية بإتجاه محمد شريف المواجه للمرمى تماما والذي لم يجد أي صعوبة في وضت الكرة داخل الشباك.