/643917/طوكيو-ضياء-جودة-يخسر-من-بطل-جورجيا-فى-المصارعة-الحرة

خسر المصرى ضياء جودة أمام الجورجي جينو بيترياسفيلي بطل جورجيا المصنف الأول عالميا، بعدم التكافؤ 11 /0 في المصارعة الحرة وزن 125 كجم، ضمن دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

وينتظر المصارع المصرى ضياء جودة تأهل بطل جورجيا إلى النهائي لدخول دورة الترضية للعب على الميدالية البرونزية، وفى حال خروج بطل جورجيا سيغادر ضياء جودة البطولة.

وكان محمد إبراهيم كيشو المصارع المصري حصل على الميدالية البرونزية لأولمبياد طوكيو 2020، في منافسات المصارعة وزن 67 كجم بعد هزيمة الروسي أرتيم سوركوف، ليحقق الميدالية البرونزية الثالثة لمصر بعدما سبقه ثنائى التايكوندو هداية ملاك وسيف عيسي.

يما حصد محمد إبراهيم كيشو المصارع المصري على الميدالة البرونزية لأولمبياد طوكيو 2020، في منافسات المصارعة وزن 67 كجم بعد هزيمة الروسي أرتيم سوركوف، ليحقق الميدالية البرونزية الثالثة لمصر بعدما سبقه ثنائى التايكوندو هاداية ملاك وسيف عيسي.

انطلاق أولمبياد طوكيو

انطلقت فعاليات دورة الالعاب الأولمبية الصيفية المقامة في طوكيو، يوم الخميس، على أن تنتهي يوم 8 من شهر أغسطس المقبل، وكان من المقرر أن تقام تلك الدورة من الأولمبياد في نفس الفترة العام الماضي 2020، إلا أن اللجنة الدولية الأولمبية والمسؤولة عن تنظيم الأولمبياد، قررت تأجيلها لمدة عام، على أن تلعب في نفس الفترة المحددة لها، وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم.

تشارك مصر في الأولمبياد للمرة الثانية والعشرين في تاريخها، حيث كانت أول مشاركة للفراعنة في أولمبياد استكهولم عام 1912، ومثل منتخب مصر وقتها رياضي واحد فقط وهو أحمد حسنين، لاعب المبارازة، بينما كانت أخر مشاركة لأبناء النيل في أولمبياد ريو دي جانيرو عام 2016، وشاركت مصر في تلك النسخة من الأولمبياد بـ 120 رياضي ورياضية.

الفراعنة في مقدمة العرب حصولا على الميداليات الأولمبية

وتعد مصر هي أكثر بلد عربي فوزا بالميداليات الأولمبية في تاريخ الأولمبياد، حيث حصل أبناء النيل على 32 ميالية أولمبية، بواقع 7 ذهبية و10 فضية و15 برونزية، وتأتي رياضة رفع الأثقال في المرتبة الأولى لحصول مصر على ميداليات، حيث حققت من خلالها 14 ميدالية، فيما يأتي في المرتبة الثانية منتخب المصارعة بتحقيقه 7 ميداليات، ثم الملاكمة بـ 4 ميداليات، وميداليتين لكل من الغطس والتايكوندو والجودو، وميدالية واحدة للمبارزة، ليتربع على صدارة العرب.