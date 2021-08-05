حظك اليوم .. توقعات الأبراج ليوم الجمعة 6-8-2021

حظك اليوم برج الحمل الجمعه 6-8-2021

اجتماعيا: اليوم كن مستعدا للعطاء إذا أردت أن تكسب اعجاب المحيطين بك.

عاطفيا: إذا كنت متزوجا انتبه لعلاقتك بشريك حياتك وإذا لم تكن مرتاحا فلا تتسرع.

حظك اليوم برج الثور الجمعه 6-8-2021

عاطفيا واجتماعيا: الشمس في منزل الحظ تمنحك حماسا وطاقة وأفكارا مبتكرة لتجديد حياتك.

صحيا وعائليا: القمر في منزل الصحة ويمنحك ذلك روح بحث ومثابرة وتستمتع بالقيام بواجبك.

حظك اليوم برج الجوزاء الجمعه 6-8-2021

اجتماعيا: المريخ في منزل العمل يمنحك كل الطاقة والحماس وقد تحسن التفاوض مع البعض من خلال حوارات تديرها برشاقة ذهنية مذهلة.

عاطفيا: القمر في منزل الحب مما يجعلك فرحا ومبتكرا ومليئا بالمشاعر الدافئة.

حظك اليوم برج السرطان الجمعه 6-8-2021

عائليا: القمر في مربع برجك ينبئ بشد وجذب في علاقاتك العائلية فابتعد اليوم مسافة كافية.

عاطفيا: إذا كنت متزوجا تبدو مرهف الإحساس وتميل لاسترجاع الماضي وعليك أن تقاوم مشاعر الإحباط.

حظك اليوم برج الأسد الجمعه 6-8-2021

اجتماعيا: القمر في منزل العلاقات يعدك بيوم مثالي للانفتاح اجتماعيا ومخالطة الكثيرين ومعرفتهم.

عائليا: تستطيع اليوم أن تستخدم أسلوبا مقنعا وتبدو طبيعيا ومؤثرا فيمن حولك وتتجه لاكتشاف البعض مجددا.

حظك اليوم برج العذراء الجمعه 6-8-2021

ماليا: القمر في منزل المال وتخصص مزيدا من الوقت والطاقة لتكسب أكثر وتبدو متعقلا في إدارة أمورك المادية.

اجتماعيا وعاطفيا: نبتون في مواجهة برجك.. حاول أن تريح أعصابك ولا تلجأ لإظهار عدوانية أو تحدي.

حظك اليوم برج الميزان اليوم الجمعه 6-8-2021

عاطفيا واجتماعيا: القمر ما زال في برجك ويزيد اليوم من جاذبيتك وشعبيتك واتزانك.

عائليا ومهنيا: القمر في برجك مما يشحذ طاقتك ويزيدك اصرارا على الوصول لأهدافك.

حظك اليوم برج العقرب الجمعه 6-8-2021

اجتماعيا: يطالبك الفلك بعدم الزهو بنفسك وبالعمل في سرية وكتمان.

مهنيا: القمر في منزلك الثاني عشر ويدفعك لمراقبة كل صغيرة وكبيرة فقط اعمل في صمت.

حظك اليوم برج القوس الجمعه 6-8-2021

اجتماعيا: القمر في منزل الأصدقاء يعدك اليوم بصداقات جديدة أو تجمعك بأصحابك أوقات رائعة.

عاطفيا وعائليا: الوضع الفلكي داعم وقد يحمل لك اليوم اجتماعات سارة ولقاءات شاعرية تجمعك بالأهل والأحباب.

حظك اليوم برج الجدى الجمعه 6-8-2021

عاطفيا وعائليا: متع الحياة سانحة، فلا تدع الضغوط تحرمك منها.

مهنيا واجتماعيا: قد تربكك تصرفات وأقوال وينصحك الفلك أن تقاوم الاستفزاز وأن تتجنب الجدال مع الزملاء والأصدقاء.

حظك اليوم برج الدلو الجمعه 6-8-2021

عاطفيا: القمر في منزل الحظ يمدك اليوم بنوع خاص من السحر النابع من ذاتك.

اجتماعيا: تتصرف بإيجابية وتبدو أكثر استعدادا للخوض في تجربة تتعلم من خلالها الكثير.

حظك اليوم برج الحوت الجمعه 6-8-2021

ماليا: القمر في منزل المدخرات يدفعك لدراسة مشروع يهمك وتستطيع أن تتغلب على عثرات الطريق.

عاطفيا واجتماعيا: فينوس بمنزل الأصدقاء تعدك بلقاءات عاطفية وتحصل على تقدير الكثيرين.. تفاءل فالفلك يعمل لصالحك.