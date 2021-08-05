مواعيد وشروط إجراء اختبارات القبول فى مدارس المتفوقين

جدة - نرمين السيد - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، موعد إجراء اختبارات القبول للطلاب المتقدمين للالتحاق لمدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا للعام الدراسى المقبل 2021 – 2022.





وكشفت "الوزارة" أن اختبارات القبول ستكون يوم الأحد 15 أغسطس الجارى، وتستمر حتى 18 من الشهر نفسه، موضحة أنه تم غلق باب التقدم إلكترونيا بداية الشهر الجارى.

وعلى صعيد متصل، كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى قد أعلنت فتح باب التقدم لقبول الطلاب بالصف الأول الثانوى فى مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا STEM للعام الدراسى 2021/2022، وفق شروط ومواعيد التقدم على المدارس فى محافظات "الجيزة - القاهرة - الإسكندرية - كفر الشيخ - الدقهلية - الإسماعيلية - البحر الأحمر - أسيوط - الأقصر- الفيوم - الغربية - العبور- الشرقية - بنى سويف - قنا - المنيا - سوهاج- سرس الليان بالمنوفية - مدينة السادات بالمنوفية".

وكشفت وزارة التربية والتعليم أنه يجب أن يكون المتقدم حاصًلا على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى، وأن يكون مجموع درجات الطالب 274.5 درجة فأكثر بنسبة تعادل 98% من المجموع الكلى، ويشترط حصول الطالب فى هذه الحالة على الدرجة النهائية فى مادة واحدة على الأقل من 3 مواد هى "اللغة الإنجليزية - الرياضيات – العلوم"، وأن يكون مجموع درجات الطالب 266 درجة فأكثر بنسبة تعادل 95% من المجموع الكلى ويشترط حصول الطالب فى هذه الحالة على الدرجة النهائية فى مادتين على الأقل من 3 مواد هى "اللغة الإنجليزية - الرياضيات – العلوم".