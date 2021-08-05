طقس الخميس .. ذروة الموجة الحارة ورياح تنشط على هذه المناطق .. القاهرة 42

جدة - نرمين السيد - وأوضح الخبراء أنه يسود طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، ويعمل ارتفاع نسب الرطوبة على زيادة درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة، بقيم تتراوح من درجتين إلى 4 درجات.

حالة الطقس اليوم

وأشار خبراء الأرصاد إلى أنه يسود ليلًا طقس مائل للحرارة رطب على القاهرة الكبرى وباقى الأنحاء، ومن المتوقع أن تتكون الشبورة المائية الخفيفة فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية.

ويكون هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانًا على مناطق من جنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر، قد تصل لحد السيول على حلايب وشلاتين على فترات متقطعة بنسبة 60% تقريبًا.

وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وتكون مثيرة للرمال والأتربة ما يؤدى لانخفاض الرؤية الأفقية على مناطق من جنوب الصعيد.

وبالنسبة لـ حالة البحر المتوسط، أوضح الخبراء أنّها خفيفة إلى معتدلة، حيث يتراوح ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية، أما البحر الأحمر فتكون حالته خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه يتراوح من 1.25 إلى 2 متر، والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس على مدن ومحافظات مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 42 27

الإسكندرية 35 26

وادى النطرون 40 27

طنطا 40 27

شبين الكوم 41 27

دمنهور 40 27

بلطيم 36 26

مطروح 34 26

السلوم 38 24

سيوة 41 24

بورسعيد 34 27

دمياط 34 26

الزقازيق 40 26

المنصورة 39 26

الإسماعيلية 41 24

السويس 40 26

العريش 37 25

رفح 36 24

رأس سدر 42 27

نخل 41 18

نويبع 38 27

طابا 38 25

كاترين 33 20

الطور 37 25

شرم الشيخ 40 27

الغردقة 39 28

مرسى علم 40 27

الفيوم 43 25

بنى سويف 43 25

المنيا 43 25

أسيوط 43 26

سوهاج 43 26

قنا 44 27

الأقصر 44 28

أسوان 44 29

إدفو 44 28

أبو سمبل 43 28

الوادى الجديد 44 27

حلايب 38 32

شلاتين 41 30