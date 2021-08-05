أستاذ علاقات دولية : الإخوان أضروا بكل العرب .. وفشلوا فى إدارة سوبر ماركت

وقال خلال مداخلة مع الإعلامى يوسف الحسينى فى برنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى المصرية، إن الإخوان فشلوا حتى فى إدارة "سوبر ماركت"، مشيرًا إلى أن تجربتهم أضرت بالدول العربية ولم تقدم شيئًا.
وتابع أستاذ العلاقات الدولية: "الإخوان فشلوا فى مصر فشلا ذريعًا، وفى تونس انتظر الشعب 10 سنوات حتى يروا جديدا، ولكن دون جدوى، بل حاول الإخوان أن يعرقلوا الدولة التونسية بنفوذهم إلى مفاصلها".
واستكمل: "اتضح فشل الإخوان خلال أزمة كورونا، حيث مارسوا العنف والاعتداء ولجؤوا إلى الدم والقتل، وهذا أمر يثبت أن المصريين تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى كانت رؤيتهم سريعة وثاقبة".
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