موعد انكسار الموجة الحارة .. الأرصاد تعلن حالة الطقس خلال 6 أيام

جدة - نرمين السيد - وأشارت الأرصاد، فى بيان لها، على صفحتها الرسمية بـ موقع "فيسبوك" إلى أن الخرائط تكشف عن انكسار الموجة الحارة خلال يوم الإثنين والثلاثاء المقبلين، إلا أنها كشفت أن درجات الحرارة ستعاود الارتفاع مرة أخرى.

حالة الطقس

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية أن هناك موجة شديدة الحرارة طويلة المدى ولم يشهد العالم مثلها منذ 1980، بدأت منذ أواخر الشهر الماضى.

وقالت: "بسبب مرور الكتلة الحارة على البحر المتوسط تنخفض الحرارة قليلا وتتحمل بكميات كبيرة من الرطوبة، مما تزيد الإحساس بدرجة الحرارة، لذلك أطلق عليها خبراء الأرصاد ظاهرة احتراق البحر المتوسط"

ولفتت الأرصاد إلى أن هذه الأجواء تستمر خلال الأيام المقبلة، لكن مع بداية الأسبوع تنخفض الحرارة قليلا، ثم تعاود ارتفاعها مرة أخرى، مؤكدة أنه لم يتضح فى الخرائط حتى الآن أى انخفاض ملموس فى درجات الحرارة.