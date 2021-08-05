سفير كندا يطلع على أنشطة مركز القاهرة الدولى لتسوية النزاعات وحفظ السلام

جدة - نرمين السيد - من جانبه، رحب السفير أحمد عبد اللطيف، مدير المركز بـ السفير الكندى، حيث استعرض خلال اللقاء، برامج المركز فى مجالات عمله المختلفة، والتى تتمثل فى "حفظ وبناء السلام ونزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج ومنع التطرف المؤدى إلى الإرهاب ومكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر وتعزيز دور المرأة فى السلم و الأمن وتناول تغير المناخ وعلاقته بالأمن والتنمية".

وتطرق مدير مركز القاهرة الدولى الى منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين باعتبار أن المركز يتولى مهام السكرتارية التنفيذية للمنتدى، لافتا إلى أن المنتدى يعتبر منصة إفريقية رفيعة المستوى تهدف الى تعزيز العلاقة بين السلم والتنمية المستدامة عن طريق إيجاد حلول مبتكرة وطويلة المدى.

وفى ختام الزيارة، أعرب السفير الكندى عن إعجابه بأنشطة المركز المختلفة بما يعكس دور مصر المحورى فى دفع جهود تحقيق السلم والأمن على المستوى الإقليمى والدولى.