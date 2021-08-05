فيديو - والدة مريضة بـ الضمور العضلى : مبادرة الرئيس أعادت لابنتى الحياة

جدة - نرمين السيد - قالت سحر السيد، والدة الطفلة مريم جودة، مريضة الضمور العضلى، والتى حصلت ابنتها على حقنة علاج الضمور العضلى، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لعلاج مرضى الضمور العضلى، إن ابنتها لا تزال حتى الآن تحت الفحص فى معهد ناصر، ولم يظهر عليها أى أعراض.





وأضافت، خلال مداخلة هاتفية، مع برنامج "رأى عام"، والذى يقدمه الإعلامى عمرو عبدالحميد، على قناة "تن" الفضائية: "مريم حصلت على الحقنة أمس الأربعاء، حيث استمر الحقن لمدة 4 ساعات"، ولا تزال تحت الفحص داخل معهد ناصر". ولفتت سحر إلى أنها لم تكن تتوقع أن تصاب ابنتها بهذا المرض، متابعة: "مريم أصيبت بضمور العضلات بداية من الشهر السادس لولادتها، وعقب ظهور الأعراض توجهت إلى دكاترة المخ والأعصاب وبالفعل أكدوا إصابتها بمرض الضمور العضلى، مسترسلة: مرض الضمور العضلى نادر للغاية وعلاجه مكلف ولكن الرئيس السيسى تبنى هذا المرض وعلاجه." واختتمت حديثها: "لم أكن أتوقع أن تحصل ابنتى على حقنة ضمور العضلات، وأنها تأخذ الحقنة بالسرعة دى هذا أمر لم يكن يتوقعه أحد"، متوجهة توجهت بالشكر إلى الرئيس السيسى والفريق الطبى المتابع لحالة ابنتها.

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