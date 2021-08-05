جدة - نرمين السيد - أعلنت إيبارشية سوهاج والمراغة، مساء اليوم الأربعاء، وفاة القمص تيموثاوس ميلاد شيخ كهنة سوهاج، والعلامة اللاهوتى "فلاح الكتاب المُقدس" ومفسر الإنجيل.





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