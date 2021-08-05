أمانة الإسماعيلية تضع آليات إطلاق دوري مستقبل وطن فى نسخته الثالثة بالمحافظة..صور وفيديو

/643916/أمانة-الإسماعيلية--تضع-آليات-إطلاق-دوري-مستقبل-وطن-فى-نسخته-الثالثة-بالمحافظةصور-وفيديو

عقدت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة الإسماعيلية اليوم بقيادة النائب حماد موسي امين حزب مستقبل وطن الاسماعيليه الاجتماع التنظيمي التحضيري الموسع لوضع اليات تنفيذ دوري مستقبل وطن النسخه الثالثه 2021، تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب وتوجيهات المهندس أشرف رشاد النائب الأول لرئيس الحزب زعيم الأغلبية.

وقام الدكتور ساهر فضة امين شباب المحافظة بعمل لقاء مع السادة أمناء شباب المراكز والأقسام عقب الاجتماع التنظيمى الموسع وذلك لشرح التفاصيل الخاصة بتنفيذ الدورى على مستوى الوحدات والقرى وصرح بضرورة التركيز على فكرة الرعاة لتحقيق أعلى أداء ممكن وحضر الاجتماع كلا من :- -عصام منسي الامين المساعد لحزب مستقبل وطن بمحافظة الاسماعيلبه -‏سيد سلامة امين شئون المجالس المحلية ومدير المقر. -‏-الدكتور ساهر فضه امين الشباب -‏ عماد حجازي امين المتابعة والتواصل . -‏محمود السيد امين العلاقات العامة . والاستاذ مصطفي متولي امين شئون العضويه المساعد -امناء الاقسام والمراكز -‏ امناء التنظيم بالاقسام و المراكز. -‏امناء الشباب بالاقسام و المراكز. -‏-‏ أعضاء اللجنة المنظمة لإدارة الدورة . وتم شرح جميع شروط ولوائح البطوله بأهدافها السياسيه والاجتماعيه و الشعبيه بما فيها تنميه العضويه للشباب المشارك . كما تم توزيع الاستمارات الخاصه بالاعبين و الاستمارات الخاصه بالفرق الرياضيه، فضلا عن الاتفاق على اقامه حفل الافتتاح بمركز فايد خلال الاسبوع القادم،ويكون الختام بأحد الصالات المغطاه في مهرجان يليق بمحافظه الاسماعيليه.

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