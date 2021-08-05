عاجل..جامعة طنطا تكشف مفاجأة صادمة عن فتاة الفستان

/643915/عاجلجامعة-طنطا-تكشف-مفاجأة-صادمة--عن-فتاة-الفستان

وأشارت المصادر، إلي أن الطالبة حبيبة طارق،كانت انتقلت إلى الفرقة الثانية في كلية الآداب، وهي راسبة في مادة اللغة العربية من الفرقه الأولى، وفي الترم الأول من الفرقة الثانية رسبت في 3 مواد، وفي الفصل الدراسي الثاني من العام نفسه رسبت في مادتين ليكون الإجمالي 6 مواد دراسية بينهم مادة من الفرقة الأولى.

وأوضحت أن فتاة الفستان في غالبية المواد لم تحضر الامتحان من الأساس،مؤكدين أنه ليس للجامعة مصلحة في التعنت خاصة أن أعضاء هيئة التدريس هم من يقومون بوضع الأسئلة وتصحيح المواد، وأن الطالبة جاءت إلى كلية الآداب بجامعة طنطا، من كليه الحقوق جامعة الإسكندرية بعد رسوبها في الفرقة الأولى.

وأكدت مصادر داخل جامعة طنطا، أن الطالبة تعتبر راسبة في الفرقة الثانية من كلية الآداب بعد رسوب في 3 مواد في الترم الأول إلى جانب مادة اللغة العربية التي رسبت فيها في الفرقة الأولى، وهو ما يفيد أن رسوبها ليس له علاقه بواقعة الفستان والتي حدثت في الفصل الدراسي الثاني.