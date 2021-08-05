المصرية للاتصالات .. خطة اسعار WE Space

شركة المصرية للاتصالات تعرض خطة WE SPACE تقدم لك مجموعة من الباقات بسعات تصل الى 1TB وسرعات مختلفة تصل الى 200 ميجابت/ث طبقاً لقدرة تحمل خطك الأرضي.

دوت الخليج باقات المصرية للاتصالات سرعة باقات Super تصل الي 30 ميجابت/ث سرعة باقات Mega تصل الي 70 ميجابت/ث سرعة باقات Ultra تصل الي 100 ميجابت/ث سرعة باقة MAX تصل الي 200 ميجابت/ث الاشتراك في المصرية للاتصالات We Space يمكنك الإشتراك في باقات WE Space من خلال فروع WE او خدمة العملاء (111 أو19777).

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