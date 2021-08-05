/643912/رئيس-رياضة-تحيا-مصر--كهربا-لم-يأتي-الأهلي-بعد-وهذا-موقفي-من-محمد-شريف

أكد على نصير رئيس القسم الرياضي بموقع دوت الخليج أن محمود كهربا لم يقدم مستواه المعهود حتى الأن مع النادي الأهلي ، وهو لاعب محير للغاية، مشيرا أن الفترة المقبلة ستشهد مرحلة مختلفة من الدوري.

وعن مباراة الأهلي ووادي دجلة : " كهربا لسه مجاش النادي الأهلي ، محمود كهربا لم يقدم مستواه المعهود مع القلعة الحمراء حتى الأن ، وحتى الأن لم يتم وضع اللاعب على تراك المارد الأحمر وعقليته لا تتناسب مع القلعة الحمراء".

رئيس رياضة دوت الخليج : كهربا لم يأتي الأهلي بعد.. وهذا موقفي من محمد شريف

وتابع على نصير : " هو لاعب محير ،يسير بخطوة جيدة ثم ثلاثة أو أربعىة غير موفقة ، لابد أن يركز في الكورة أفضل من شكل، ومحمد شريف لاعب ظاهرة في النادي الأهلي ، لكن لابد من الوقوف مع شريف بسبب الأحداث التي شهدها ملعب السلام بينه وبين حسين الشحات".

وواصل على نصير: " فريق وادي دجلة محير للغاية ، ويريد الإعتماد على طريقة غير مفهومة في الوسط الرياضي ، لأننا غير متأهلين للتعامل مع هذة النوعية من طريقة اللعب".

وأضاف : مباريات الدوري الفترة المقبلة ستكون الأسوء في تاريخ الدوري الممتاز، ستكون هناك حروب على السوشيال ميديا بسبب حالة الإحتقان داخل الوسط الرياضي بين الأهلي والزمالك ونتمنى أن لا تصل الأمور لأزمة لا نستطيع السيطرة عليها".

وقال على نصير رئيس القسم الرياضي بموقع دوت الخليج : "المنتخب الأولمبي لم يقم بالدور المثالي في أولمبياد طوكيو ، بإستثناء محمد الشناوي وأكرم توفيق لاعبا الأهلي بجانب الونش وحجازي".

رئيس رياضة دوت الخليج: مدرب اليد يشبه موسيماني.. وبعض لاعبي المنتخب الأولمبي لا يصلحوا للأهلي والزمالك

وتابع على نصير: " أستوقفتني تصريحات شوقي غريب المدير الفني للفراعنة ، والذي قال خلالها من الجيد أننا خسرنا بهدف نظيف ، كيف يمكن بناء عقلية مميزة للاعبين في تلك الظروف".

وواصل رئيس القسم الرياضي بموقع دوت الخليج: " أداء لاعبي المنتخب الأولمبي في طوكيو لم يؤهلهم لإرتداء تيشرت الأهلي والزمالك ، وبهذا الأداء تم هدم جيل قادر على تحقيق إنجازات مثلما يحدث في فراعنة اليد".

وكشف نصير: "المنظومة الرياضية الوحيدة الناجحة في مصر هي كرة اليد، وموسيماني هو الأقرب لمدرب اليد من حيث العقلية ومذاكرة المنافسين وبشكل خاص في المواجهات الكبيرة".

وأضاف على نصير: "مدرب اليد وموسيماني كلاهما مشابهان في طريقة التعامل مع المباريات ، بالإضافة للتوفيق الذي يحالف كلا المدربين الذي يعد أبرزها القوام الأساسي، وفي جميع الأحوال يجب أن نفخر بتواجد هؤلاء الأجيال".

وأختتم : " لماذا تم تأجيل الدوري الممتاز ولاعبي النادي الأهلي لم يشاركوا في مباراة اليوم ؟! المارد الأحمر لم يقوم بإشراك اللاعبين على الرغم من رفضه لعب المباريات بدون لاعبيه.

يأتي هذا خلال لقاء على نصير رئيس القسم الرياضي بموقو دوت الخليج على قناة النيل للرياضة في برنامج حصاد اليوم .