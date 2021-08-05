/643911/البنك-العربي-الافريقي-الدولي--عميل-انتو-بنك-مش-كويس

البنك العربي الافريقي الدولي من البنوك التي تعرضت إلى الكثير من الهجوم الفترة الأخيرة حيث وصفها عدد من عملاء البنك العربي الافريقي الدولي بأنها أسوء تجربة ولهذا قررو الانسحاب من البنك العربي الافريقي الدولي .

دوت الخليج البنك العربي الافريقي الدولي كتب عميل البنك العربي الافريقي الدولي على فيسبوك: "بنك مش كويس وانا حقفل حسابي فيه ولا انصح اي حد بالتعامل معه". اخبار البنك العربي الافريقي الدولي رد مسؤول البنك العربي الافريقي الدولي وكتب : "إحنا بنعتذر عن التجربة السابقة مع قسم خدمة العملاء و هنحتاج حضرتك تبعت لنا تفاصيل المشكلة للتحقيق فيها من خلال البريد الإلكتروني: [email protected] "

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر البنك العربي الافريقي الدولي .. عميل: "انتو بنك مش كويس" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.