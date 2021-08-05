/643910/رئيس-رياضة-تحيا-مصر-مدرب-اليد-يشبه-موسيماني-وبعض-لاعبي-المنتخب-الأولمبي-لا-يصلحوا-للأهلي-والزمالك

أكد على نصير رئيس القسم الرياضي بموقع دوت الخليج أن منتخب اليد يقوم بعمل إنجاز كبير خلال أولمبياد طوكيو، مشيرا أن طريقة مدرب فراعنة اليد تشبه طريقة تعامل موسيماني مدرب الأهلي مع المباريات.

وقال على نصير رئيس القسم الرياضي بموقع دوت الخليج : "المنتخب الأولمبي لم يقم بالدور المثالي في أولمبياد طوكيو ، بإستثناء محمد الشناوي وأكرم توفيق لاعبا الأهلي بجانب الونش وحجازي".

رئيس رياضة دوت الخليج: مدرب اليد يشبه موسيماني.. وبعض لاعبي المنتخب الأولمبي لا يصلحوا للأهلي والزمالك

وتابع على نصير: " أستوقفتني تصريحات شوقي غريب المدير الفني للفراعنة ، والذي قال خلالها من الجيد أننا خسرنا بهدف نظيف ، كيف يمكن بناء عقلية مميزة للاعبين في تلك الظروف".

وواصل رئيس القسم الرياضي بموقع دوت الخليج: " أداء لاعبي المنتخب الأولمبي في طوكيو لم يؤهلهم لإرتداء تيشرت الأهلي والزمالك ، وبهذا الأداء تم هدم جيل قادر على تحقيق إنجازات مثلما يحدث في فراعنة اليد".

وكشف نصير: "المنظومة الرياضية الوحيدة الناجحة في مصر هي كرة اليد، وموسيماني هو الأقرب لمدرب اليد من حيث العقلية ومذاكرة المنافسين وبشكل خاص في المواجهات الكبيرة".

وأضاف على نصير: "مدرب اليد وموسيماني كلاهما مشابهان في طريقة التعامل مع المباريات ، بالإضافة للتوفيق الذي يحالف كلا المدربين الذي يعد أبرزها القوام الأساسي، وفي جميع الأحوال يجب أن نفخر بتواجد هؤلاء الأجيال".

يأتي هذا خلال لقاء على نصير رئيس القسم الرياضي بموقو دوت الخليج على قناة النيل للرياضة في برنامج حصاد اليوم

رئيس رياضة دوت الخليج يعلق على مباراة الزمالك

وواصل نصير: " لا يوجد مبدأ تكافؤ فرص في الوقت الحالي ، كيف يلعب نادي في قبل النهائي وبعض المنافسين مازالوا يخوضون منافسات دور الـ 16 ، لكن أرى أن محاولة إرضاء كافة الأطراف هو المبرر لهذا الموقف".

وأضاف: " مبرر وضع المباراة في هذا التوقيت تعود لهذا اليوم غير منطقي ، لأنه في حالة لعب الزمالك مواجهة الكأس وتأهل للنهائي ، سينتظر أيضا مواجهات الأهلي المتبقية والذي يبدأها من دور الـ 16 مروروا للنهائي في حالة الفوز".