/643907/قمصان-معظم-الأهداف-التي-نسجلها-تكون-متشابهة-لما-ننفذه-في-التدريبات
أكد سامي قمصان، المدرب العام للنادي الأهلي، أن فريقه حقق فوزا مهما جدًا ليعود به لصدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز، على حساب فريق وادي دجله، في لقاء مؤجل من الأسبوع الـ 22 من بطولة الدوري.
ويستعرض دوت الخليج التفاصيل:
أضاف قمصان خلال لقاء عبر قناة "الأهلي": "مهم جدًا أن تعود لصدارة الدوري مرة أخرى، مباريات صعبة جدًا ومتتالية، كل 3 أيام مباراة، ومهم أن تجهز كل اللاعبين وهذا ما يقوم به موسيماني".
تصريحات سامي قمصان
تابع: "مباراة دجلة من المباريات (الرخمة) في الكرة، حققنا 3 نقاط تفرق معنا في ترتيب الدوري المصري".
وواصل: "نتحدث مع اللاعبين، بطولة الدوري مهمة لنا ولجماهيرنا، نحن أكثر فريق حاصل على بطولة الدوري العام، وهي بطولة محببة لجماهير الأهلي، وكل المباريات بالنسبة لنا لقاءات كؤوس".
استكمل: "أتيحت لنا فرصًا كثيرة بعد هدفي الأهلي، وكان أهم شيء تحقيق الثلاث نقاط".
أوضح: "موسيماني تحدث بين الشوطين وطلب من اللاعبين المتواجدين في الثلث الهجومي، الهدوء وتحديدًا محمد شريف وأفشة".
وبسؤاله هل الهدف الثاني للأهلي جاء من جملة بالكربون تنفذ في التدريبات؟ رد: "معظم الأهداف التي نسجلها تكون متشابهة لما ننفذه في التدريبات".
تشكيل وادي دجلة أمام الأهلي
حراسة المرمي: محمد عبد المنصف.
خط الدفاع:، محمود مرعي، بيسو، أحمد سعيد، يعقوبو.
خط الوسط: محمد عبدالعاطي، محمد هلال، محمد رضا، حسام عرفات، خالد رضا
خط الهجوم: صلاح أمين
تشكيل الأهلي لمواجهة وادي دجلة بالدوري
حراسة المرمي: علي لطفي
خط الدفاع: محمد هاني - ياسر ابراهيم - رامي ربيعة - علي معلول
خط الوسط: حمدي فتحي - اليو ديانج
خط الهجوم: حسين الشحات - أفشة - كهربا- محمد شريف
ويغيب بدر بانون قلب دفاع الفريق لإصابته بنزلة برد فيما يغيب أيمن أشرف مدافع الفريق، بداعي الإيقاف بالإضافة لخماسي المنتخب الأولمبي محمد الشناوي وأكرم توفيق وطاهر محمد طاهر وناصر ماهر وأحمد رمضان بيكهام، عقب مشاركتهم مع منتخب مصر الأولمبي في دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو.
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