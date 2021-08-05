/643906/عبد-الحفيظ-كرة-القدم-بها-جزء-سريع-والوضع-يتغير-حسب-مجريات-المباراة

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، عن سعادته بفوز فريقه على وادي دجلة بهدفين مقابل هدف، أن العبرة بالخواتيم، وأمامنا 7 مباريات صعبة من عمر مسابقة الدوري، وكان يجب أن تكون هناك رغبة أكثر من ذلك لتحقيق الفوز وتأمين النتيجة، ولكن نحمد الله على المكسب والخروج بالثلاث نقاط.

ويستعرض دوت الخليج التفاصيل:

وقال عبد الحفيظ في تصريحات لقناة الأهلي إنه لا بد أن تكون هناك شراسة وإصرار وعزيمة، وسنلعب 7 مباريات في أقل من 23 يوما، وعلينا التركيز ولا يوجد شيء سهل.

أحداث الدوري

وتابع: "لا يوجد شيء سهل فقدنا نقاط كانت في المتناول ولكن هذه هي الكرة كل 90 دقيقة تحتاج تركيزا وإصرارا ورغبة من الثانية الأولى للأخيرة، ولا أعتقد أن هناك مباراة ستمر بالوضع البسيط في المباريات المتبقية من الدوري".

وأردف: "لا نعلم من سنفوز على رجله ببطولة الدوري من اللاعبين ولكن ما يميز الأهلي الكرة الجماعية ومع عودة لاعبي المنتخب الأولمبي الحاصلين على راحة سيتحسن الأداء وفضلنا وجود صلاح وكان من الممكن أن يتواجد طاهر طاهر ولكن الأخير كان لديه إصابة فى إصبع قدمه وغدا سيخضعون للاستشفاء، وينتظمون فى التدريبات مع الفريق.

كرة القدم سريعة

وواصل: "كرة القدم بها جزء سريع والوضع يتغير حسب مجريات المباراة وبغض النظر عن النجومية، ولكن علينا أن يكون تفكيرنا إيجابيا وللأمام وعلينا صناعة تاريخ والمستقبل يحتاج تفكيرا كبيرا".

واختتم: "نستعد لمباراة سيراميكا من الغد وهو فريق مميز، وتشعر أنه لا يلعب في الدوري الممتاز في أول موسم له".

تشكيل وادي دجلة أمام الأهلي

حراسة المرمي: محمد عبد المنصف.

خط الدفاع:، محمود مرعي، بيسو، أحمد سعيد، يعقوبو.

خط الوسط: محمد عبدالعاطي، محمد هلال، محمد رضا، حسام عرفات، خالد رضا

خط الهجوم: صلاح أمين

تشكيل الأهلي لمواجهة وادي دجلة بالدوري

حراسة المرمي: علي لطفي

خط الدفاع: محمد هاني - ياسر ابراهيم - رامي ربيعة - علي معلول

خط الوسط: حمدي فتحي - اليو ديانج

خط الهجوم: حسين الشحات - أفشة - كهربا- محمد شريف

ويغيب بدر بانون قلب دفاع الفريق لإصابته بنزلة برد فيما يغيب أيمن أشرف مدافع الفريق، بداعي الإيقاف بالإضافة لخماسي المنتخب الأولمبي محمد الشناوي وأكرم توفيق وطاهر محمد طاهر وناصر ماهر وأحمد رمضان بيكهام، عقب مشاركتهم مع منتخب مصر الأولمبي في دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو.