/643901/وزير-الرياضة-يجري-إتصالات-مكثفة-مع-الخارجية-لإنهاء-مشكلة-منتخب-آنسات-السلة

كثف وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي إتصالاته، مع الخارجية للوصول لحل في أزمة منتخب آنسات السلة تحت سن 19 عام، المشارك في بطولة كأس العالم للسلة بدولة المجر.

قام أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، بإجراء إتصالات مكثفة مع أجل إنهاء مشكلة منتخب آنسات السلة تحت 19 سنة المشارك ببطولة العالم بدولة المجر خلال الفترة من 4-16 أغسطس الجاري، ويستعرض دوت الخليج التفاصيل:

وقام أشرف صبحي بالتنسيق مع الخارجية المصرية والسفير المصرى بتركيا ؛ لإتخاذ مايلزم لمنح تأشيرة المجر لبعثة المنتخب المصري من خلال القنصلية المجرية بتركيا.

رئيس اتحاد المصري للسلة

كما قام وزير الرياضة بالتواصل مع رئيس الإتحاد المصري للسلة مجدي أبو فريخة ؛ لمعرفة كافة التفاصيل والمستجدات ، والتنسيق المستمر مع السفارة المصرية بتركيا من أجل إنهاء المشكلة .

جدير بالذكر أن سبب المشكلة تتخلص في ورود كتيب لإتحاد السلة المصري من قبل الإتحاد الدولي للسلة يفيد بعدم ضرورة حصول بعثة المنتخب المصري تأشيرة دخول لدولة المجر لدي الوصول لتركيا ومنها المجر ، وحيث وصلت البعثة المصرية تركيا لم تتمكن من السفر لدولة المجر بسبب عدم وجود تأشيرة دخول لها مسبقة قبل مغادرة جمهورية مصر العربية .

وزير الشباب والرياضة مع رامي السباعي

أكد وزير الشباب والرياضة علي الدعم الذي تقدمه الوزارة لجميع لاعبي مصر وتشجيعهم لبذل أقصي ما في وسعهم من جهد لتحقيق الفوز في المحافل الدولية المختلفة، متمنياً التوفيق لبيج رامي في بطولة مستر أوليمبيا وفوزه بها والحفاظ علي لقبها الذي حققه العام الماضي.

وتطرق اللقاء إلي آليات إنشاء اتحاد رياضي لكمال الأجسام للمحترفين واتخاذ الخطوات الاجرائية في هذا الشأن لاسيما عقب موافقة الاتحاد الدولي لمحترفي كمال الأجسام علي إنشاء كيان لاتحاد مصري محلي يُدرج ضمن الاتحاد المصري للاستريت ورك أوت.

بيج رامي السباعي مستر أولمبيا

من جانبه، قدم بيج رامي الشكر والتقدير لوزير الشباب والرياضة علي دعمه الدائم لجميع اللاعبين في مختلف الألعاب الرياضية ، مشيراً إلي استعداه لمنافسات مستر اوليمبيا وتمثيله لمصر في هذه المسابقة التي تعد أكبر فعالية في منافسات كمال الاجسام للمحترفين علي مستوي العالم.

كما وجه بيج رامي رسالة إلي لاعبي مصر المشاركين في أولمبياد طوكيو، متمنياً لهم التوفيق فيما هو قادم من منافسات، والحظ الاوفر لمن لم يوفق في الاولمبياد بمواصلة التركيز والتدريبات والفوز في مختلف المشاركات الدولية تمهيدا لتحقيق انجازات في دورة الألعاب الاوليمبية المقبلة.