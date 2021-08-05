انت الان تتابع تفاصيل خبر إسراء عروسة السماء.. وفاة عروسة بعد زفافها بساعة والفرح يتحول إلى جنازة والقرية تتشح بالسواد والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - حالة من الحزن تركتها إسراء عروسة السماء في قلوب أهالي بلدتها بقرية ميدوم في محافظة بني سويف والتي تتبع مدينة الواسطي، حيث توفيت إسراء شعبان سعد القاضي والتي لم تتخطى الـ21 سنة عقب زفافها على عريسها بساعة واحدة، والتي كانت ما زالت ترتدي فستان فرحها.

وفاة إسراء عروسة السماء بعد زفافها بساعة

فبعد عقد قرانها أقيم حفل الزفاف وتوجه موكب العروسين إلى عش الزوجية، وفجأة سمع الأهالي صراخ واستغاثات، وذهبوا ليستطلعوا الأمر، ليجدوا أن عروسة الجنة إسراء في حالة إعياء كامل، وظنوا أن هذا نتيجة إرهاق حفل الزفاف، ولكن الأمر كان على خلاف ذلك تماماً.

حيث أصيبت إسراء عروسة السماء بأزمة قلبية حادة، وعلى إثرها تم نقلها إلى المستشفى لتلفظ أنفاسها الأخيرة، ولم يمر على زفافها سوى ساعة واحدة، واتشحت القرية بالسواد، وملأ الحزن قلوب الجميع، وبعد أن كانوا منذ قبل ساعة يهنئون أهلها أصبحوا الآن يواسونهم في وفاة إبنتهم.

وأقيمت جنازة ضخمة لإسراء عروسة الجنة بإذن الله، وحضر الجنازة جمع غفير من أهالي القرية والقرى المجاورة، وكتب أصدقائها على صفحات مواقع التواصل الإجتماعي، كانت عروسة في الدنيا منذ ساعة، والآن أصبحت عروسة في الجنة إن شاء، فرحمة الله على إسراء ونسأل الله أن يلهم ذويها الصبر والسلوان.

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