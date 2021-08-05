البابا تواضروس يدعو للحصول على لقاح كورونا لمنع انتشار الوباء.. فيديو

هنأ قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية الأقباط في مصر ببداية صوم السيدة مريم العذراء السبت المقبل، والذى يمتد حتى 15 يوما.
وطالب قداسته جميع المواطنين بضرورة أخد اللقاح المضاد لفيروس كورونا لمنع انتشار الوباء.
وطالب خلال عظته الأسبوعية الجميع بالحيطة والحذر ومنع الازدحام والتكدس، كلما كان هناك إمكانية، وضرورة الابتعاد عن العدوى والاهتمام بمثل هذه الأمور.
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